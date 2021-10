Astrologinja Lenka: Danes obeti niso najboljši

Luna je v tretji dekadi znaka Device, pravkar je prišla iz trigona s Plutonom. Ozavestila je nekaj svojih starih travm in strahov, spoznala je, da je treba marsikaj sprejeti s telesom in čustvi, ne z umom. Okrepljena danes nadaljuje brez aspektov in se okoli 14.40 pripravlja na prehod v znamenje Tehtnice, znak, ki najbolj skrbi za partnerstva. Ta podpora pomeni veliko, potrebuje jo, ker je tu neodvisnost morda najtežja. Prihaja v fazo balzamizma, ki zahteva mir s samim seboj. Danes ni primeren čas za začetek česa novega.



Mars, ki je v izgnanstvu, je v kvinkusu z Uranom. Prenagljenost, neprevidnost in razdražljivost lahko hitro privedejo do poškodb tistih, ki jih imamo radi, ne le čustveno, tudi fizično, kajti ti energiji se med sabo ne poznata, obe pa sta zelo hitri in nenadzorovani. Potrebna je velika prilagodljivost, včasih zaradi javne podobe ali samo zaradi nekaterih materialnih stvari. Drug vidik, ki je enak temu, je retrogradni Merkur v Tehtnici, ki poskuša obnoviti ali vsaj rešiti skrivnosti v čustvenih povezavah. Z Neptunom prav tako vstopi v kvinkus in tudi on je retrograden. Kar potrebujemo tik pred mlado Luno, je red in podpora. Bo pa res varno le zvečer, ko sta Luna in Saturn v trigonu.



Danes je torek, dan Marsa. Naglo se ukvarja z Uranom, zato se je treba umiriti in ne povzročati stresnih in napetih situacij. Venera je dispozitor obeh, kar je na koncu znaka v najšibkejši obliki. Obstaja veliko planetov, ki so v padcu ali izgonu, zato obstaja velika potreba po zavedanju, da jih dvignemo na višjo raven in jim ne dovolimo, da nas povlečejo v negativni del nas samih.



