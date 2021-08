Astrologinja Lenka: Danes nikar ne pretiravajte

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna je še vedno v znamenju Dvojčkov, željna zgodb, iger, komunikacije, radovednosti. In tako sije dan, ko je v čudovitem trigonu z Venero, ali je kaj lepšega od tega, ko se zbudimo z nasmeškom na obrazu in brez razloga, ko je dan lep in ko so atmosferski vplivi malo šibkejše zunaj, a vse je tako super, prijetno tako, ko in kdaj ... .. Tisti notranji občutek, ki nam daje moč narediti vse, da je vse lahko, da okoli nas ni slabih in negativnih stvari. Načrtujte vse vrste lepih dogodkov za ta dan.A ne bo šlo vse tako gladko, zato bo nekje med 12. in 14. uro naletel na trg z Marsom iz Device. In zdelo se mu je, da se mu želi prikazati, kritizirati, napasti, da se ni malo zbral, da je tako brezbrižen in brezskrben? Kjer ima natančnost, resnost, delo, pomoč drugim, kjer mu je mar, kako zaslužiti. Ni reda, le nekaj druženja in neodgovornosti in tako ga Neptun spet čaka med 15. in 17.uro. Torej, če ne meditiramo ali opravljamo kakšno ročno delo, nekaj, kar od nas zahteva, da ga izklopimo, Neptun ne bo imel milosti, da bi nas nekoliko razočaral, se dotaknil naše duše, psihe, nas naredil malo in nas krivil za nekaj, zato nas mika, da spustimo solze. Ker lahko vsaka nostalgija, ki nas potegne nazaj v čas, povzroči, da se nekdo vrne v otroštvo, lahko tudi čustva hitro zavrejo.Šele nekje zvečer, ko naredi trigon z Jupitrom, mu bo spet prišla vera, da ni vse tako nevarno, zastrašujoče, da lahko brez težav odide in nadaljuje brezskrbno pot v Dvojčkih. Dal mu bo nekaj navodil, ki nam bodo prišla prav v prihodnje.Merkur je v znamenju Tehtnice od 30. septembra do 6. novembra. Predolgo bo ostal, da bi uredili vse odnose. Naše misli bodo osredotočene na druge ljudi, veliko bo finese in lepih besed, tudi če je treba povedati nekaj neposrednega in odprtega. Tehtnica se bo približala diplomatičnosti ali pa se bo izognila kakršni koli kritiki, še manj pa grdi besedi. Potrebo po predstavitvi svojih zamisli javnosti. Pokažite, koliko lahko v življenju dosežete z lepoto in harmonijo.Toda o partnerstvu bo veliko tem in pogovorov. Da se nekatere besede kristalizirajo, vodijo k spoznanju in spoznanju.Danes je torek, vladar dneva je Mars in je v Devici. Pazite na hrano, gibanje, delo, vendar pazite, da ne boste pretiravali, v utrujenosti, saj se lahko hitro zgodijo poškodbe.