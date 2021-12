Astrologinja Lenka: danes ničesar ne načrtujete, ničesar ne podpisujte

Luna je v znamenju Vodnarja, giblje se in išče svojo svobodo, svojo neodvisnost. Pomika se proti Saturnu, kjer bo dobila navodila in lekcije, ki jih bo morala sprejeti. Ji bo uspelo? Na začetku jo je pričakal Uran in ji rekel, naj izpusti vse, ker je zastarelo, nepotrebno, nepomembno. Duša se mora znebiti vsega, česar ne potrebuje in jo vrača nazaj v preteklost. Včasih je vse to lahko zelo šokantno, stresno, saj nekaterih stvari ni lahko spremeniti in jih kar naenkrat pustiti brez pojasnila zdaj in takoj. Toda Luna je v Vodnarju, kar pomeni, da lažje prenese vse strese in vse nenadne spremembe. Med 16. in 18. uro bo s soncem naredila lep sekstil. To bo najboljši trenutek, da se s partnerjem usedete in se o vsem pogovorite. V tako lepem položaju, ko se lahko razumeta in podpirata, lahko najdeta mir in naredita načrt za jutri, ali pa se vsaj podpreta v teh težkih dneh.

Notranja povezanost Lune same s seboj ji lahko zelo pomaga, ko je na ravni največje vizualizacije in navdiha, hkrati pa gradi sekstil z Merkurjem. Tako lahko brani in ohranja svoje misli.

Mars je v Škorpijonu, Jupiter v Vodnarju, med njima pa je napeto stanje. Čez cel dan se bo iskala pravičnost, na sodiščih, na vsakem koraku. To lahko z lahkoto pripelje do izgube velikega denarja: zaradi tožbe ali nečesa, kar vam je bilo obljubljeno, pa za to nimate kritja. Za premagovanje vseh težav je treba uporabiti modrost velikega učitelja Jupitra.

Merkur je še vedno v spečem kvadratu z Neptunom, zbuja se, a je tudi v svojem svetu ves zasanjan in to so nejasne podobe, megleni načrti, nejasno razmišljanje. Vse skupaj je ena velika zmešnjava. Najbolje je, da danes ničesar ne načrtujete, ničesar ne podpisujte, ne trošite denarja, ne terjate pravice.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je ves v svojem svetu, obrača se stran od včerajšnjih laži, prevar, razočaranj. Danes si odpočijte od vsega, spite, berite, ne delajte načrtov in dogovorov za jutri, še manj nakupujte ali plačujte.