Astrologinja Lenka: Danes ni pametno ničesar začeti

Luna nadaljuje pot v Vodnarju, počasi se razbremeni vseh napetosti iz prejšnjega dne in počasi v miru oblikuje le svoje načrte. A ni ji težko biti sama. Čeprav je v tako imenovanem »prostem teku«, kar pomeni, da danes ni pametno ničesar začeti. Ne samo nakupovanje, tudi dogovori, povezani z delom, za nova razmerja, zato je najbolje, da si določite dan, da uredite nekatere stvari v hiši. In najbolje je, če povabimo prijatelje in preživimo čas v njihovi družbi, vsaj prek spletnega omrežja, in tako se spomnimo in obnovimo nekaj starih spominov, a brez kakršnega koli načrtovanja za prihodnost, kaj še moramo storiti.



Jupiter se počasi približuje kvadratu z Uranom, to pa je preveč želja, pričakovanj od drugih, od nas samih. Z lahkoto nas potegne v nekatere velike naložbe, zlasti tiste, ki so tvegane in kjer takoj obljubljajo dobiček, a to so samo pasti in še večje izgube denarja. Sploh če greš na igre na srečo.



Natanko po petih mesecih je Uran začel tudi direkten hod v zemeljskem in materialnem znamenju Bika. Kar nam bo šele zdaj prineslo uničujoče, uničujoče in presenetljive stvari, še posebej, ker se Mars v duetu z njimi zelo hitro približuje. Tako enoten, eden v največjem padcu, kjer hoče vse spremeniti na svoje in se spremeniti, drugi pa, ki je v izgonu, tako da vsa ta nezadovoljstva in jeze samo čakata, da bo počilo.



Tranzitiranje Urana je zelo pomembno za vsakogar, ki prečka planet ali osebno točko. Kajti če nismo pripravljeni na spremembe, na drugačen novejši, hitrejši, nenaden način življenja, že sam povzroča stres in šoke, od katerih si težko opomoremo. Zato je pomembno, da vse spremembe, kakršne koli že so, sprejmemo čim bolj mirno, čim bolj normalno, saj je Uran živčni sistem in to takoj vpliva na živce in psiho.



Zdaj nas skozi znamenje Bika uči, da na tem svetu in planetu Zemlja nič ni trajno, nič ni večno, vse nam je dano samo za "začasno" uslugo, medtem ko smo na njej.



Zato se danes predajamo, iščemo lepoto in resnico v sebi in jo prenašamo na druge samo s svojim obstojem.

