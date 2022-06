Astrologinja Lenka: Danes ni najboljši dan za nakup

Luna nadaljuje pot skozi znamenje Ovna, vsa ognjevita in nestrpna. Ali je res tako ali je v tem znamenju samo tak notranji občutek? Medtem ko je v tem stanju, Kiron čaka, da jo še malo pretrese, jo z nečim prizadene ali spomni na nekdanje trpljenje. Komu še lahko povzroči bolečino s svojo prenagljeno in nepremišljeno potezo?

Najprej se ustavite in razmislite, kaj bi bilo treba storiti. Tukaj je bolečina in krivica, ki jo čuti. Če je ne ozavesti, bo imela slab dan. V ognjeni in napeti situaciji je tudi Mars, ki jo spodbuja, da lahko nastanejo težave in prepiri. Če vas kdo napade z besedami, se delajte, da tega niste slišali. Ne debatirajte, kdo ima prav, ker bo to samo še povečalo jezo. In če sami povzročate tako napeto situacijo, vedite, da bo trpela vaša duša, drugi ne. Ker je Mars v svojem domu in se ne bo zlahka vdal.

Sonce je ravno zakorakalo v znamenje Raka. Vsa energija je usmerjena v dom in družino. A problem nastane v čustvih, ki pogosto nihajo. Venera je na koncu znamenja Bika, svojo pot konča v svojem domu in gre naprej. Danes ni najboljši dan za nakup niti za začetek ljubezenskega razmerja, kajti šele kasneje se lahko razkrijejo številne nejasnosti.

Danes je sreda, dan Merkurja, in je v znamenju Dvojčkov. Ta marsikaj izstreli iz glave, to je tudi njegovo pravo nezmotljivo mesto v načinu komunikacije, govora, uma. Ne zmanjka mu besed, ne zapira ust. Je na ravni, na kateri je mogoče načrtovati potovanja v tujino in vse, kar se obeta na najbolj oddaljeni poti.