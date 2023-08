Astrologinja Lenka: Danes ni dan za sprejemanje odločitev

Kajti če je kdo prilagodljiv, zgovoren, spreten in spreten na jeziku, še bolj pa z rokami, potem so to Dvojčki. Tako se povezanost še poveča in omogoča prijateljstvo v vseh možnih situacijah.

Pred poldnevom bo naredila lep sekstil z retrogradno Venero v levu. Tu pa je ena težava, ker je na padcu Neptuna, zato je vprašanje, koliko je v tej retrogradnosti iskrena in odkrita s svojimi željami in odnosi do kogarkoli, predvsem pa do sebe. Kakšna laž, neresnica ali trač se lahko razkrije samo tukaj in to ne bo ustrezalo nobenemu od njiju. Venera v levu, kjer je ponos hitro žaljiv, Luna pa preko dispozitorja Merkurja v devici išče natančne podrobnosti, s kom, kako, kje in opisuje podrobnosti. To bo pripeljalo do ne preveč prijetnih stvari, čeprav lahko ta sekstil hitro zgladi ali pa ne gre v kakšno globoko analizo, saj bo Luna v dvojčkih to vzela za svoje in šla naprej.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Okrepljen bo občutek nemoči

Zvečer naredi Luna kvadrat z Neptunom. To ni najboljša možnost za kakršne koli odločitve, saj je Duša nestabilna, majava in z veliko nezaupanja. In ta nezaupanja prihajajo celo od nje, saj je tudi sama v fazi nedorečenosti, negotovosti in ne ve, kaj hoče. Zato je treba v takšnih situacijah pustiti vsaj nekaj ur, da ta aspekt mine, to vsekakor velja za tiste, ki ga že imajo v rojstni karti. Okrepljen bo občutki nemoči, izgubljenosti, raztresenosti, kar vse spada v to kombinacijo.

Danes je petek, Venerin dan, in počasi se vrača in povzema vse, kar jo je doletelo in jo še bo. Ne samo, da je v svojem retro-gibanju, dvakrat je bila v slabem aspektu z Uranom, sledi pa še tretji, kjer si za vsako ceno želi svobode in osvoboditve vseh omejitev in verig, ki jo vežejo in dušijo. Prav stopinja padca planeta nam daje največjo božansko ljubezen, a tudi največje razočaranje. Dodatno odkritje še nekaj laži in goljufij, nekaj, kar se dela za njenim hrbtom in se trudi vzdržati. Tako bo šlo še kakšen mesec, potem pa bo vse obrnila po svoje, kot ji ustreza in kot mora biti, zato bo vesela. Ker je samo to njen standard na tej zemlji, v tem obstoju in na tem svetu.