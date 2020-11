Astrologinja Lenka: Danes ni dan za sklepanje dogovorov

Luna se počasi odpravlja iz udobnega doma, kot da bi si želela več komunikacije, druženja…



Prav ker se je Luna z vsemi iz preteklosti lepo dogovorila in se počasi pripravlja, da gre v nova znanja, nova spoznanja, da se spusti in prepusti, toda Merkur je v Tehtnici še vedno retrograden. Še vedno je neodločen, njegove misli še vedno niso jasne in čiste, težko je dojeti in razumeti, kaj govori, kaj šele, kaj in o čem razmišlja. Všeč mu je tišina, morda celo lažje izražanje s pisanjem in komaj čaka, da se končno odloči.



A prav zdaj se spominja vseh preteklih dogodkov, vseh slabih dogodkov iz otroštva, vseh strahov in groženj, ki jih je doživel. Strah ga tako utrdi, ohromi in namesto, da bi rekel kaj lepega, se dobro predstavi, zaide pa v še večje zadrege, sram in napake. Strah in krči povzročajo težave z dihanjem in samodejno povečujejo težave z dihalnimi potmi.



Obstaja veliko kompleksov, ki so nastali zaradi nekaterih prepričanj, pravil, ki smo jih dobili kot otroci, tega ne moreš storiti, to ne smeš, kdaj boš boljši od njih ali celo najboljši.



Dan, ki ni dober da se gre v kakršne koli dogovore, komunikacije, nakup novega, saj bomo šele kasneje videli, kakšne napake smo storili.



Pozornost je treba nameniti prometu, saj frustracije in pomanjkanje koncentracije hitro povzročijo odsotnost in težave v prometu.

Kako se lahko izognemo tistemu depresivnemu in turobnemu dnevu, kako lahko očistimo vse te misli in jih spremenimo, da se odpustijo, ne da bi nas skrbelo vse na tem svetu?



Ni vam treba vstopiti v konflikt, ni se treba braniti, ni se treba dokazovati, ničesar ne potrebujete, prav nič.



Soočimo se s težavami, ki nas motijo, znebimo se misli, ki nas obremenjujejo, bodimo bolj sami s seboj, v tišini, v počitku. Molčimo in tok misli preusmerimo v nekaj lepega, nekaj, kar nam daje novi tok energije.