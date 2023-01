Astrologinja Lenka: danes ni dan za izgovore

Luna je v znamenju device in bo tukaj ustvarila vzdušje, razen tistega, ki zahteva red in čistočo v vsakem kotu. Vse na svojem mestu, urejeno in čisto. Poleg tega se boste ukvarjali tudi z zdravo prehrano, pri čemer bodo upoštevali, katere dodatke sublimente dodajati. Kajti skrb za zdravje je tukaj največja in z razlogom.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Že v dopoldanskih urah se bo zatekla v kvadratu z Marsom iz znamenja dvojčkov, ki še stoji, retrogradno le do jutri. On, ki stoji in razmišlja, česa naj se še spomni v taki naglici, da odpre, kar je globoko zaprto, da dvigne tiste besede, dejanja, o katerih neradi govorimo. In ali bo s tem prizadel Luno – dušo, ki je tu skromna, ki se ne ponaša z dobrimi, kaj šele s šibkimi stvarmi. Nekdo lahko izreče zelo žaljivo besedo ali nekaj o prejšnjih poslovnih odnosih, o zdravju, pa človek o tem pravzaprav ne želi govoriti. Hudo jo bo poškodoval.

Luna, ki se počasi premika naprej, pa se bo srečala z retro Merkurjem iz znamenja Kozoroga, Tu so njegove besede trezne, stabilne, močne, tako da bo vse, kar bo Luni svetoval, zelo koristilo. Morda jo bo celo razveselil s kakšno novico, ki je že dolgo ni delil ali je bila nekje skrita. Možni so tudi pogovori o obnovi nekaterih poslovnih odnosov. Oziroma, kar je najpomembneje, ne spuščajte se v izgovore, prepire, saj boste s tem samo okrepili drugo stran.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa se vrti v znamenju kozoroga, vrti misli in spomine na neko preteklost, nekaj, kar je zdaj treba obnoviti in popraviti na sodobnejši način. Karkoli že je bilo, nekaj ročnega dela, nekaj starih pisnih materialov ali pa celo dodati nekaj novih idej za prenovo starega v novo ruho. Kakor koli že, samo ne si očitati, da je on kriv za marsikaj začetega, za marsikaj, kar bi moralo biti na začetku, prvo. Sprejmite to stanje in počasi, v retrogradnosti ne hitite nikamor.