Astrologinja Lenka: Izognimo se nesoglasjem

Zjutraj je Luna prešla v znamenje Dvojčkov, da bi popravila vzdušje in ga naredila bolj sproščeno. V sebi najdimo delček otroškega in se izognimo nesoglasjem, ker so bili zadnji dnevi zelo napeti in ostri. Mars in Saturn sta na isti točki. Ker sta to dva največja zlobneža, lahko povzročita veliko težav, če ni ozaveščenosti.Tu nobena stran ne popušča, gre se na vse ali nič ne glede na posledice. Tu je prepad in spopad dveh generacij, stare in nove. To je v Vodnarju, možni so nepričakovani dogodki, tudi zelo surovi. Zato je najboljše, da se ne opredeljujemo in vstopamo v boje, ki so brez zmagovalca.

Vendar se popoldne marsikaj spremeni. Venera, planet lepote, sreče, ljubezni, harmonije, vseh odnosov, vsega, kar si želimo v življenju in zakaj se ponovno inkarniramo, ob 17.17 preide v Ribe in ostane v tem znamenju do 2. maja. Je ženstveno znamenje, čustvena, občutljiva, sočutna, nežna, prijazna, romantična in nadarjena,za vse vrste umetnosti. Tu si želi miru, tišine, počitka, poglobitve in vstopa v svoj svet. Ribe so znak vere, zaupanja v nekaj, česar ne vidite, a veste, da se bo uresničilo. Verjeti morate ne v razum, ampak s celotnim bitjem, čutiti vse, kar želite, in to doseči. Naj bo to ljubezen, poroka, denar, kar koli ... Venera je tu v znamenju, kjer ji je pomembna brezpogojna ljubezen, brez strahu, brez prisvajanja, brez posesivnosti, brez omejitev, brez poudarjanja materialnega. Sta pa ti velika globina in velika skrivnost težko dosegljivi, če nismo povezani s seboj. Kajti če se prepustiš iluziji, če ni tal pod nogami in so čustva premočna, lahko pride do razočaranj in to utegne povzročiti razne odvisnosti.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v objemu Saturna. Vnuk in dedek, oba imata svoj pogled in svoj prav. Ali bo prišlo do spopada generacij ali je to mogoče pametno izkoristiti, začeti nekaj novega po nasvetu starejšega in modrega človeka. Le tako se lahko začne nova, povsem drugačna in lastna pot. V nasprotnem primeru se karma nadaljuje.