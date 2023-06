Astrologinja Lenka: Danes ne pretiravajte z ničimer

Danes je prvi koledarski dan začetka poletja.

Luna je že prešla v znamenje škorpijona, kjer se ne počuti najbolje, pa tudi ne ustvarja tako prijetnega vzdušja ta dva dneva. Vedno so spominja preteklosti, nečesa, kar ni najboljše za počutje. Obstajajo spomini na nekaj, kar je nekoč močno prizadelo dušo, pa naj bo to prek partnerskih, čustvenih odnosov ali drugih stvari. In potem potlačena čustva pridejo nehote ven, kar se kaže v žalitvah, maščevanju, ljubosumju. Še posebej, ker je Luna naredila svoj prvi aspekt s Plutonom v Vodnarju, kar še dodatno provocira in privleče na plano ta težka čustva.

Iz tega kvadrata preide v opozicijo z Jupitrom iz znamenja Bika. Kot da bi vse to poveličevali, pretiravali, širili ne preveč prijetne stvari. To je energija, ki prevlada nad vsem, kar je. Zato se je treba na štartu odmakniti.

Kot da vse to ne bi bilo dovolj, bo takoj stopila v kvadrat z drugim dispozitorjem, to je Marsom iz znamenja leva. Kakšni boji, prepiri, kakšna dokazovanja, kdo ima prav in kdo ne. In ali je vse to sploh potrebno? Duša tukaj tako trpi, da ne potrebuje takih norih postopkov. Najbolje je, da se v ta dokazovanja ne spuščate, da se ne spuščate v nobene debate in da ste mirni.

Zato pred poldnevom do okoli 15. ure pustite to težko vzdušje mimo, ne začenjajte ničesar in se ne spuščajte v težke razprave in prerekanja. Ko popoldne naredi trigon s Saturnom, šele takrat se lahko nekatere stvari bolj trdno postavijo na svoje mesto in se lahko pogovarjamo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v znamenju bika, kjer uživa na vseh področjih življenja. Bodite pozorni, rad daje veliko, rad pretirava v marsičem, tudi pri hrani, zato bodite previdni.

Današnja karta. FOTO: Lenka Stanić

