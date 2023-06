Astrologinja Lenka: Danes ne pospravljajte!

Luna je prešla v znamenje dvojčka, da bi se bolje pripravila na prihajajoči mlaj. Čeprav je počasi v svoji balzamični fazi, čeprav je že skoraj na koncu, še ima moč. Če ne kaj drugega, pa za komunikacijo, pogovore in dogovore.

Luna bo dan zaznamovala v popoldanskih urah s kvadratom s Saturnom iz znamenja rib. In to zahteva mir, tišino, nevpletanje v kakršno koli pospravljanje. Ta Luna ne bo obtežila atmosfere, saj ne prevzela nobenega čustvenega napada. Ne glede na kritiko, ne glede na negotovost ali strah, da ni mogoče, se ustavite in nadaljujte pozneje. Še manj, ne sodelujte v kakšni sodni zmoti ali karkoli drugega.

Kajti Luna potrebuje približno 2 uri, da se izvleče iz te situacije, stvar pa je v tem, koliko se lahko ukvarjaš z določeno težavo. Kasneje gre v konjunkcijo z Merkurjem, kar je idealen položaj za vse, da se opravičite za grehe iz preteklosti in se o nerazčiščenih stvareh pogovorite s svojimi najdražjimi. Ker v tem znamenju manjkajo samo besede, odpirajo se teme o vsem. Edina težava, ki lahko nastane, je, če nekoga izbereš in ogovarjaš. Ne zadržujte se, napolnite si dan z novimi poznanstvi.

Kajti Luna bo sekstilirala Venero iz znamenja leva in to je le sreča, ki pride sama od sebe. Vse, kar je lepo, vse, kar ima ceno, vse, kar je bilo nekoč načrtovano, je zdaj mogoče izpeljati. Ker so želje podprte s čustvi in ​​je človek popolnoma zadovoljen s tem, kar počne. Hkrati je velik zagovornik svoje sestre, prijatelj v mnogih njenih načrtih.

Danes je petek, Venerin dan, in ponosno se sprehaja v znamenju leva. Je v fazi, ko je svet premajhen, da bi ga obiskala, šla, videla, kupila, naredila. Polna vere, polna upanja, polna sebe in svojih želja, pa tudi svoje volje, s katero vse to zmore.