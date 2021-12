Astrologinja Lenka: danes naj bo vse obrnjeno k veselju, šalam, pesmi, plesu

Vse nam gre na roke, tudi ozračje Lune, ki je v najbolj optimističnem in najveselejšem znamenju Strelca. Kot da bi nam želela povedati, da vse težave in skrbi pustimo za sabo in se obrnemo v novo obdobje, v drugačno in boljše leto. Luna v tem znamenju daje vero, veselje, veliko lepši in pozitivnejši pogled na stvari in življenje. S Saturnom v znamenju Kozoroga bo ustvarila sekstil, da nas spomni, da moramo poleg vsega ohraniti odgovornost do sebe in drugih, da moramo biti vztrajni, ambiciozni in marljivi. Nadaljujmo na že postavljenih temeljih, a z novimi in drugačnimi, naprednejšimi idejami.

Med 20. in 22. uro pazimo, da ne hitimo, da ne postanemo nepotrpežljivi, saj ne bomo ničesar zamudili. To lahko privede le do tega, da nehote prizadenemo koga, ki nam je blizu. Naj bo raje vse skupaj obrnjeno k veselju, sreči, šalam, pesmi in plesu, da se slaba energija porabi.

Tu je tudi naše Sonce, naša zavest, volja, želja, ki je na devetih stopinjah in v znamenju Strelca, kar še okrepi optimizem v nas. Popoldne bo naredilo natančen trigon z Uranom, da nas poveže s kozmično zavestjo, nam odpre nove vidike in poti. Ker če nimamo pozitivnega, norega poguma, ne moremo narediti nič novega, ne moremo skočiti v neznano, v nekaj, kar nam bo dvignilo adrenalin in nas pripeljalo do novih spoznanj. Gre za zavest o vseh spremembah in leto samo nam jih bo prineslo. Odprimo se in pustimo, da nas vodijo čustva, duša in intuicija. Ker je dispozitor Lune Jupiter, on pa je v znamenju Rib, nas vodi v pravo, nezmotljivo smer. Vse je v znamenju Strelca in Jupitra, zato naj nam leto 2022 prinese srečo, veselje, izpolnitev vseh želja, predvsem pa mir na svetu in mir v naši duši.

Srečno 2022.