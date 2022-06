Astrologinja Lenka: danes načrtujte bližnjo prihodnost

Luna je od zore v najsrečnejšem, najbolj radostnem in optimističnem znamenju Strelca, kjer vedno poskrbi za lepo in prijetno vzdušje. Poleg tega je v trigonu z Jupitrom kot dispozitorjem, kar tvori veliko ognjeno kombinacijo za ustvarjanje novih idej, načrtov. Zdi se, da bi bilo lahko vse narejeno takoj. Zato je tudi čas za načrtovanje bližnje prihodnost.

Tu je še Mars, ki daje podporo, da gre vse po načrtih, da si ne premisliš preveč, ne odlašaš, ampak narediš čim prej brez čakanja. Mars je v njegovem domu in želi narediti vse čim prej, saj je neustavljiva energija, ki bi eksplodirala.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni Arhiv

Toda naš um in način razmišljanja, torej Merkur, je na 29. zadnji stopnji znamenja Bika. Tu ne daje trezne in prave dogovore, vedno se nekaj izkaže za nejasno, nerazumljeno in zato je najbolje počakati vsaj do 17.30, ko se v znamenju Dvojčkov vseli v svoj dom. Kolikor je še v njegovi senci, je sam v svojem domu, to so Dvojčki, ki jim je inteligenca na prvem mestu in jih nikoli ne zmanjka. Da, marsikaj lahko realiziraš, če je treba kaj nujno narediti.

Danes je ponedeljek, dan Lune, in je znamenje, v katerem bi se morali počutiti vsak dan tako srečni, nasmejani, brez velikih bremen, z veliko vere v življenje, z veliko vizijo za boljši jutri. Vključujmo ta občutek vsak dan, manj bomo občutili nervoze, napetosti, manj bomo videli, ko nas bo kdo kritiziral, napadal, saj Strelec zna vse spremeniti v šalo in smeh. In to je pravo zdravilo za življenje in zdravje.