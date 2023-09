Astrologinja Lenka: Danes lahko vse zadolžitve speljete na najboljši način

Danes se je v nočnih urah ob 03:38 zjutraj pojavil mlaj na 21°58 v znamenju device. Devica nas, še posebej ob tej lunaciji, opominja, kaj moramo narediti bolj podrobno in natančno. Katere so zadeve, za katere nismo verjeli, da jih lahko oziroma imamo moč, da jih izpeljemo do konca.

Mlada luna nastopi na stopinji, kjer se je Merkur pravkar obrnil retrogradno 23. avgusta. In pomemben je, ker se ta mlada luna dogaja v njegovi hiši in njegovi višini. Zakaj se je ustavil in zakaj si je želel vzeti odmor, se odpočiti in vprašati telo, kako se počuti, ne le možganov? Katere stvari je morda želel prikriti, skriti, spremeniti? Sedaj je na isti stopinji mlaj, ki bo vse to razkrival naslednjih 14 dni. Ker povsod, kjer je Sonce, osvetljuje, razkriva, kar je skrito.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

A nebo vedno pozna pravi trenutek, zato se ta isti Merkur obrne danes, ko je mlaj. Zelo močna razmerja so danes tukaj v tem znamenju.

Je v eksaktnem trigonu z Rx Uranom v Biku. Pri nas se namreč lahko vse spremeni na bolje na hitrejši način, z nekaj nenadnimi odločitvami. Ker so to zemeljska znamenja v trigonu in zahtevajo, da se odločijo in rešijo določene stvari v zvezi s finančnimi in materialnimi vprašanji. Še posebej, ker je v lepem aspektu z Rx Plutonom iz znamenja kozoroga, tako da je to velik zemeljski trigon, ki omogoča, da se vse spelje na najboljši način.

Je v opoziciji z Neptunom, zato ima tudi samo znamenje device določene dvome, nekaj nezaupanja, ali mu bo res vse uspelo, saj je miren le, ko je vse narejeno, postavljeno na svoje mesto in ko se lahko česa dotakne s svoje roke.

Toda danes je petek, Venerin dan. Počasi je začela svojo direktno hojo, vendar je še vedno v njeni senci. Je v kvadratu z Rx Jupitrom, kateremu je dispozitor in zlahka potegne razne naše potrebe v veliko potrošnjo, pretiravanje z vsem, saj sta oba planeta v znamenjih, kjer si želita vsega velikega in glamuroznega. Zato je najbolje, da se ustavimo in prisluhnemo občutkom svojega telesa, ali se počuti udobno. Vedno je nezmotljiv.