Astrologinja Lenka: Danes lahko pridejo na plan skrivnosti

Ob sončnem vzhodu je Luna na koncu znamenja raka, ko nam ustvari vzdušje za neke druge stvari. Že od jutra je v lepem trigonu z Neptunom, ki omogoča večjo nežnost, večjo razdajanje, toplino. Včasih pozabimo, kam nas pripelje to veliko razdajanje sebe, pomoč drugim, empatija ali celo pretiravanje v vsem. Vidik velike intuicije, ki se odpre le, če pustimo telesu, da nas vodi, ne da gremo iz glave in iz razuma. Če se odpravljate na dopust je najboljša možnost ob vodi, pa naj bo to reka ali morje, samo da se duša sprosti in prepusti še več.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Vedno pa je nekaj drugega, kjer je Duša popolnoma nezadovoljna ali celo nezavedno nosi to potrebo, da se ji nekdo prikaže in jo v marsičem blokira. Če ne fizično, pa skozi neke spomine, skozi neka potlačena čustva, ki pač pridejo na plan in človeka postavijo v ne tako prijetno situacijo. Pri nekaterih se razvije v posesivnost ali celo nepotrebno zavist, ki človeka le obremenjuje.

Okrog 13. ure se Luna pomakne v znamenje leva, v znamenje, kjer počasi prehaja v fazo padanja in pripravo na mlado luno, ki bo v sredo 16. Kolikor je to mesto leva in potrebe po izpostavitvi oz. nekatere stvari v zunanjem svetu, tukaj pa je bolje, da je osredotočena na neke svoje ustvarjalne in notranje potrebe.

In zvezda Sonce je dosegla stopinjo Neptunovega padca, kjer se skrivajo največje laži in prevare. Sonce pa vse osvetli, vse razkrije, pri njem ni skrivnosti, ni zakopavanja v temo, pri njem mora biti vse iskreno, odprto in jasno. Tudi če se danes odkrije kakšna velika manipulacija, goljufija ali celo oseba na visokem položaju, lahko pridejo na dan nekatere ne tako čiste ali zelo umazane stvari o njej.

Danes je ponedeljek, dan lune, ki je v balzamični fazi in se počasi pripravlja na zaključek vseh dejanj. Pred mlado luno njene aktivnosti upadejo in ustvari se novo mesto za nove začetke in nova semena za veliko novih stvari.