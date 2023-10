Astrologinja Lenka: Danes Jupitrov dan, ki se retrogradno premika zelo počasi

Luna je v znamenju device in je od zgodnjega jutra v trigonu z Rx Uranom iz znamenja bika, da ga nekoliko prebudi in pripravi na nepričakovane spremembe.

Kasneje je v opoziciji z Rx Neptunu v Ribah. Sama se sooča z mrkom, zdaj tudi z zmedo Neptuna. Čustva zna obrniti malo na drugo stran, da so v vsaki situaciji občutljivi, včasih preobčutljivi, pa tudi precej zmedeni. Kot da človek ne ve, kam gre, je omamljen ali napol v snu, kaj naj kupi, kaj naj naredi. To neodločnost ali preprosto komu ugajati, je najbolje pustiti ti dve uri pri miru in se posvetiti sebi ali kakšni meditaciji.

Pred zoro se je Mars, planet akcije, energije in strasti, preselil v znak Škorpijona. Tu bo ostal do 24. novembra. To je njegovo znamenje, kjer je zelo vztrajen, zelo globok, pronicljiv, hiter in zelo dobro uporablja svojo ostrino. Pri nobenem problemu ne obupa zlahka, dokler ga ne reši. Kot da je tu on, ki je blizu vseh bojev, vojn, vseh prepirov. Ima eno šibko točko, in to je veliko ljubosumje oziroma sovraštvo. Njegove strasti so premočne.

Takoj po vstopu v to znamenje preide v trigon z Rx Saturnom iz znamenja rib. Zelo globoke, ostre in deroče vode, ki v tem pogledu dajejo določeno stabilnost in trajnost, ne glede na to, kaj se začne. Ali pa le nasvet starejše osebe, kako čim dlje uporabljati svojo moč in energijo, pri tem pa narediti svoj red in načrt in ne zmanjka prehitro.

Sonce v Tehtnici ima svoj padec, ima svoje šibko dostojanstvo, kjer mora najprej skozi določene izgube, da bi kasneje bolje sijalo. Danes prihaja do največjega zatona, kjer ponavadi nekdo doživi fizični padec, padec s kariernega položaja, padec v javnosti v očeh drugih, padec z visokega položaja ali padec, ki bo zahteval daljše okrevanje.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in se retrogradno premika zelo počasi. Kot da bi se želel vsakega dotakniti, ga na najboljši možni način ozavestiti, vliti vero in zaupanje, da to še obstaja. Najbolje pa je vse to začeti pri sebi, ko je človek v svojem moralnem, pravilnem, resničnem vsakdanu, takrat se počuti svobodnega in osvobojenega od vseh in je tam, da takšne ljudi podpira in ščiti. Morda ga bo dispozitorka Venera premamila, da bo pozabil na vse te zakonitosti in šele takrat se bodo zgodile neprijetne stvari. Zavedanje pa že vnaprej ve, da vse popravi.