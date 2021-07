Astrologinja Lenka: Danes je Venerin dan

Luna je v znamenju ovna, strastna in polna energije, gibanja, hitrosti in nestrpnosti, ter je s svojim dispozitorjem Marsom naredila trigon. Danes bo povzročila velika strasti, vneme, privlačnosti, veliko energije za kar koli. Povzročila bo pozitivne in uspešne akcije. Še posebej, ker je Luna razbila opozicijo, ki jo sestavljata Mars in Saturn, tako da ne bo vse težko in narejeno s trmo. Zahteva pa, da se vse naredi hitreje, kot je bilo načrtovano. Želi si zmanjšati generacijski strah in ga spremeniti v konstruktivno in pozitivno situacijo, ko bodo mladi spoštovali in se jih bo spodbujalo k uspešnemu napredovanju v karieri, brez povezav s tradicijo.



Mars v Levu je v aplikativnem kvadratu z Uranom iz Bika. To so energije, puščice, ki kar eksplodirajo v neskončnost, kaj bi se šele zgodilo, če bi se česa dotaknile. Gre za veliko napetost, nervozo, stresne situacije. Danes so zaradi Lune v Ovnu še posebej razdražljive in rabijo veliko potrpljenja, zbranosti, mirnost, če je le mogoče. V nasprotnem primeru, če bi prišlo do konfliktov, bi bili ti brez razumevanje in tolerance. Med 16. 00 in 18. uro bo Luna naredila čudovit sekstil z Merkurjem, ki je v njegovem domu Dvojčkov. Takrat lahko zelo trezno in mirno sprejme najpametnejšo odločitev, nato pa posluša svoj razum, se pomiri in razmisli o vsem. Najlažje bo odnos s komerkoli že prekiniti ravno v trenutku, ne da bi razmišljali o posledicah, ki so lahko katastrofalne in nepopravljive.



Vendar pa je danes petek, Venerin dan, in ona je v znamenju Leva, obsedena sama s seboj in svojimi strastmi, poskuša dohiteti tega močnega in zelo uspešnega moškega, vendar on mora nekatere svoje nekdanje stvari predhodno dokončati, iti potem po svoji poti skupaj.



Venera v Levu ljubi, da jo imajo radi, daje in prejema čudovita darila, in to je lahko le nežnost in toplina.

