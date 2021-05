Astrologinja Lenka: Danes je Venerin dan. Kaj to pomeni?

Eksplozija temperamentih čustev dva dni po Luninem mrku se počasi umirja, saj jih je Luna s prehodom v znamenje Kozoroga ohladila. A to so le začetki in priprave na obdobje, ki nas čaka v naslednjem mesecu. Luna bo z Jupitrom naredila čudoviti sekstil iz znamenja Rib, vendar je pri tem zelo previdna in stabilna ter se ji ni treba ničesar bati. Kakršna koli obljuba ali prepričevanje ne bo vplivalo nanjo in bo znala še naprej razmišljati s trezno glavo ali srcem. To je dober trenutek za nove začetke, tudi poslovne, doma ali v tujini.



Pripeljala nas bo do zaključkov, ki jih imamo odprte še iz preteklosti. Merkur miruje, stoji, razmišlja in izvleče svoja najgloblja spoznanja, ki jih ni dokončal, da bi jih dokončal v naslednjem mesecu. V takšnih razmerah je običajno dobro takoj uresničiti vsako bliskavico, vsako prikazen, kajti ko se začne retrogradna poteza, to ni dobro za noben nov začetek. Veliko stvari lahko tokrat končate z eno samo potezo.



Danes je petek, Venerin dan, in vse skupaj je igrivo, veselo, radovedno, zelo lep dan za uživanje.



Počasi se približuje objemu svojega lastnika Merkurja, ki mu bo dala veselje, srečo, nasmehe ... Prav to je vidik zabave, komunikacije v družabnosti z mladimi in celo, da se za trenutek ustavite in postanete mladi v duši. Toda previdno, ker lahko hitro privede do prevare v partnerskem odnosu.



Ko se pustimo, da nas bo vodila tista lahkotnost, ki prihaja z Venere, smo pripravljeni narediti veliko lepih stvari, kar počnemo z užitkom in zadovoljstvom. Ko smo usklajeni s svojo energijo in skladni z našo željo, lahko uresničimo vse svoje sanje.



Uporabite ga za počitek, za nekaj, kar bo napolnilo vašo dušo, hodite ob rožah, v družbi mladih, bodite mladi v duši, tesno objemajte nekoga, ki vam je blizu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: