Astrologinja Lenka: Danes je sobota, Saturnov dan

Luna je vstopila v znamenje kozoroga, čeprav tu s čustvi, torej do drugih, ni povsem v redu, saj ga vsi dojemajo kot hladnega človeka. A ni tako, tudi ona zna pokazati čustva, morda pa je preveč obremenjena z ambicioznimi in poslovnimi zadevami, kako biti uspešnejši v življenju in svojim bližnjim zagotoviti vse materialno za življenje. Tudi njej ni lahko in delo jo rešuje. Šele v večernih urah bo naredila trigon z Merkurjem iz znamenja device, ki počasi prihaja iz svoje sence in počasi še bolj spravlja v red. Torej ta trigon daje priložnost, da preidemo od besed k dejanjem, da uresničimo tiste načrte, ki so že dolgo v delu.

Sonce je vzšlo na zadnji stopinji znamenja device. Ob 08:50 preide v znamenje tehtnice. Čeprav je tu njegov največji padec, pa je tudi čas, da najde sebe in svoje prave in poštene potrebe.

FOTO: Lenka Stanić

Kajti tehtnica je tista, ki naredi vse prijetno, lepo in okusno. Vse okoli sebe vidi kot lepo, zna uživati ​​v najlepšem in najmodernejšem. Zunanji videz, kako je kdo oblečen, kakšen smisel ima za ustvarjanje, za modne trende, je zanjo vedno na prvem mestu. Umetnost je zanjo na prvem mestu, saj zna iz nje potegniti najboljše. Ona je nezmotljiva. Tehtnica je tudi tista, ki se trudi, da bi vse potekalo harmonično, skladno, predvsem v vseh odnosih, pa naj gre za partnerske, poslovne ali le priložnostne stike.

A tehtnica je tudi tista, ki se mora naučiti in spoznati, kdo je. Kar ji manjka, je samozavest. Ni nujno, da je všeč vsem, ni nujno, da je všeč zaradi nekega ravnovesja, samo da je prijetno in lepo. Treba se je spomniti, kdo je in kaj jo veseli in kje je v vseh teh zgodbah. Kajti ko je v tem stanju, lahko ustvarja le še lepše in lepše ne le prijetne odnose, ampak tudi velika ustvarjalna in umetniška dela. Vsi imamo tehtnico v nekem delu horoskopa, zato lahko tam razvijemo najboljše iz sebe.

Danes je sobota, Saturnov dan, in dosegel je prvo stopinjo znamenja rib. Še vedno čisti in še vedno črpa blato iz globin naših spominov. Da vse to ozavestimo in poskušamo približati nam, da sprejmemo in popravimo. Zato ga podpirajmo, saj je strog, a pravičen učitelj.