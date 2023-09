Astrologinja Lenka: Danes je Saturnov dan

Luna v raku je zelo občutljiva ali celo preobčutljiva na vsa čustva in občutke, skratka na vse, kar jo obdaja. Je v OOB fazi, kar jo nezavedno vleče v te položaje. Že od jutra je v sekstilu z Rx Merkurjem, ki počasi prehaja skozi znamenje Device in z zdravim duhom vse čisti. Tako da lahko vsi posli tečejo zelo gladko.

Takoj za tem bo prešla v lep aspekt z Rx Jupitrom v Biku, ki ji ponuja več možnosti za uživanje v vseh materialnih in finančnih situacijah. Imela bo oporo in občutek, da se lahko zanese ne le nase, ampak tudi na druge. Ampak to je tisti občutek polnosti Duše, ko je odprta vsem in vsemu.

No, a tudi to se ji bo zdel premalo in bo šla naprej v sekstilu s Soncem. Šele takrat bosta volja in čustva združena, da lahko naredita veliko in dosežeta na najboljši možni način.

Danes je sobota, Saturnov dan, in dosegel je 2. stopinjo Rib. Ribe so znamenje, ki se veliko žrtvujejo, pomagajo drugim, so zelo sočutna, vendar je prisotna tudi doza naivnosti, ko se skušajo od nekaterih stvari odmakniti ali jih enostavno ne razčistijo do konca. In zdaj je ta trenutek, ko bodo prisiljeni spoznati ali odkriti marsikaj, mnogi pa bodo doživeli tudi veliko razočaranje, ker so do sedaj napačno zaupali drugim.

Kakor koli že, vsaka resnica, ki pride na površje in je bila zamolčana, prikrita ali pa se človek z njo niti ni hotel zavestno soočiti, mu lahko prinese veliko zadrego in blamažo.