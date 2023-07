Astrologinja Lenka: Danes je Saturnov dan, on pa je v znamenju rib

Luna je še vedno v znamenju dvojčkov, da ustvari neškodljive in ne prezahtevne razmere, ki počasi vodijo do razrešitve, preden bo prešla v znamenje raka.

Naredila bo sekstil z Venero iz znamenja leva. In Venera bo nekaj dni že v stanju razmišljanja, kaj vse bi lahko še storila. Kakšna razmerja bo zdaj razčiščevala in ali ji bo uspelo priti do neke stopnje že zdaj, ali, ko bo retrogradna? Še posebej, ker je v kvinkunksu z Neptunom, tako da jo to dodatno spravlja v stanje zmede, v stanje nereda, v stanje, ko ne ve, kaj je dobro in kaj ne.

Gre za popolno zmedo, ko človek ne ve, po kateri poti naj gre in kako izbrati osebo zase. V Duši je popolnoma izgubljena, in dastvar še hujša, bo Luna danes v kvadratu z Neptunom. Takrat nima prave čustvene orientacije.

Med 11.00 in 13.00 se ne odločajte za nič posebnega, ker boste obžalovali in bili nezadovoljni. Najbolje je, da se počasi pripravite na to, da opustite vse, kar ni dobro ali vas moti. Kajti ko bo Luna v večernih urah prešla v znamenje raka, bo šele takrat v fazi spanja in počitka.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju rib. Počasi se vrača in nas vrača v preteklost, v pretekle čase in v vse, kar ostaja globoko v nas neprečiščeno in neposvečeno. Ribe so znamenje, v katerem greste najbolj v globine, v največje tišine in iz svojih nakopičenih in globoko potlačenih čustev in spominov potegnete največ.

​