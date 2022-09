Astrologinja Lenka: Danes je Saturnov dan, on pa je še vedno retrograden v svojem znamenju

Čeprav je Luna v Dvojčkih in poskuša dati nekaj jasnejših, bolj odprtih in komunikativnih vibracij, je vse še vedno zamegljeno in zavito v Neptunovo obliko. Dispozitor Lune je Merkur, ki je retrograden, Sonce je v opoziciji z retrogradnim Neptunom, retrogradni Merkur pa v opoziciji z retrogradnim Jupitrom. Vse je obrnjeno proti nečemu nejasnemu, neresničnemu. Zdi se, da je ta dan ustvarjen za dež, sanjarjenje in spanje. Kolikor je Saturn retrograden, kar je tudi njegova lastnost, bo čez dan delal lep aspekt z Luno. Upoštevajmo nasvete starejših in modrejših. Ko Luna vstopi v T-kvadrat s Soncem in Neptunom, nastanejo premočna čustva. Človek lahko nepremišljeno zaužije kakšne neprimerne substance, denimo opiate, vse, kar mu v hipu dvigne ego, da ne bi potonil.

Astrološka karta

Samo Sonce, ki tvori nasprotni aspekt z Neptunom, daje nestabilnost, da človek ne zaupa vase in ne verjame nikomur. Potrditev išče pri drugih, ti pa so v njem, kar ga kasneje pripelje do še večjega razočaranja. Prazne obljube lebdijo v zraku, potem pa pride do laži, zavajanja in goljufij. Da bi se izognili nevšečnostim, danes vse, kar ni nujno, odložite za drug dan in si prihranite razočaranje. Najboljše se je ustaviti, prisluhniti svojemu notranjemu telesu, se prepustiti temu občutku in šele nato iti v akcijo.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno retrograden v svojem znamenju. Da bi ga spoštovali, so potrebni red, delo in spoštovanje vsakodnevnih pravil in rutin, ki smo jih ustvarili sami. Naredite si načrt in si privoščite počitek, mir in tišino.