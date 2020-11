Astrologinja Lenka: Danes je Saturnov dan, dan počitka za nego

7. 11. 2020. FOTO: Lenka Stanić

Luna je v Levu, željna ugajati sebi in drugim. Danes je dan ne le za prijeten oddih, da tudi naredimo nekaj lepega, da ustvarimo nekaj še posebnega. Danes je dan, da zasijemo predvsem zase, brez pričakovanja da bi nam nekdo rekel, da si najboljša, da si najlepša, da nam ploska, da nas vzvišuje, .. ta občutek moramo imeti brez podpore nekoga drugega. Danes je dan, ki ga lahko preživimo v igri in zabavi. Bodimo otroci v duši vsaj en dan. Bodimo neškodljivi, odprti, radostni, veseli. To je življenje in iz tega življenja nastane še eno lepše…Luna bo s Kironom iz Ovna naredila zelo lep trigon, zato se bo spomnila nekaj starih bolečin, nekaj starih in preteklih stvari, kar je storila, kar jo je okrepilo in pozdravilo, zacelilo in ki se jo zdaj z lahkoto spominja. Bile so ji kot opomin na nekaj, skozi kaj je šla da bi bila zdaj srečna in tukaj.Toda tisto, kar je danes najpomembnejše, in to je Merkur, ki je še vedno v svoji senci, a se je z Saturnom znebil kvadrata. Tako zdaj lažje diha, lažje govori, lažje se sprošča in ni tako pod napetostjo, krči in blokado. Ni več v strahu, morda je le majhen občutek in spomin na preteklost, vendar gre naprej. Pripravlja se na nove začetke in nove akcije….Sonce veličastno stoji in sije iz središča največje globine 15 stopinje Škorpijona. Izžareva od spodaj, izžareva največjo moč, ki jo ima en človek, a po navadi se bojimo svoje notranje globoke moči. Vendar so to za nas neznane stvari in vse, kar je neznano, nam ni niti blizu. Še posebej, ker je s svojim dispozitorjem Marsom v natančnem kvinkusu in kot da ne zna pravilno usmerjati svoje energije, kot da ga Mars ne razume in ne podpira, in prav to je težava, ki si jo zadata drug drugemu. Tako je manj energije in samozavesti ter manj energije, ki nam daje moč. To lahko privede tudi do fizične šibkosti.Danes je Saturnov dan, dan počitka za nego, zdravljenje, zato naredimo v sebi čim več sigurnosti in zaupanja.