Astrologinja Lenka: Danes je poseben dan

Danes je Uranov dan. Namenjen je vsem tistim, ki ste pripravljeni, pogumni in hkrati zelo željni doseči svoje notranje cilje. Iskrenost, odprtost, vizija so poti našega srca, ki nas najbolj iskreno vodi, zato mu iskreno in najgloblje sledite.

Luna je v Vodnarju, kar vse prej našteto dodatno podpira, poskrbi za pravo vizualizacijo, odprtost, vero, da se v vseh stvareh skrivajo lepota, upanje in zaupanje. In prav ona nam daje največjo podporo z neba in nas vodi v pravo smer. Kvadrat med Luno, ki predstavlja naše občutke, naša čustva, in Soncem, ki predstavlja našo voljo, pa nam po drugi strani daje občutek, da smo obupali, kot da nismo usmerjeni v pravo smer. In to človeka dodatno spravi v dvom o tem, kaj vidi, čuti ali celo načrtuje za jutri. Zdi se, da je ta svetloba nekje daleč, nerazumljiva, kot da ni izhoda. Skregani smo sami s seboj in ne vemo, katera pot je najpravilnejša. Ena je tvegana in o njej nismo prepričani, druga pa je tako daleč, nekje globoko, kot da gremo v brezno.

Oba dispozitorja Lune in Sonca, torej Saturn in Mars, sta v svojih hišah, samostojna in oba s premočnimi in težkimi energijami. Kdo bo v tem boju obupal in kdo bo zmagal? Bo to mlajši, pogumnejši, brez izkušenj ali starejši z veliko modrosti? Je to sin ali oče, je to enakopraven boj, je moralen? Ali se nam izplača vstopati v takšne nerešene boje, ali v boje, v katerih je izgubljeno vse ali nič? Tu vse stoji, energije so premočne ter vodijo v uničenje in samouničenje.

To je natančen aspekt, dva največja zlobneža, zlikovca, ki se sekata na sedmih stopinjah, skozi javnost in skozi vse vrste odnosov. Se bo v njiju pojavila kakšna zavest, luč, ki bi to razsvetlila, rešila na najbolj miren način? Bo Sonce, ki se približuje v trigonu z Neptunom, iz sebe potegnilo nekaj svoje globoke svetlobe, vizije in jo poslalo v svet?

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ki nam od zgoraj poskuša poslati vero, upanje, ljubezen, da bo jutri vse v redu. Danes bodite zelo previdni pri vsaki besedi, vsakem gibu, vsaki odločitvi. Izogibajte se vsem vrstam konfliktov, ne sprejemajte prenagljenih odločitev, ničemur ne nasprotujte, bodite v tišini in miru.