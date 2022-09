Astrologinja Lenka: Danes je ponedeljek, Lunin dan, poln energije, volje in moči

Luna je v znamenju Ovna in že od zgodnjega jutra ponuja veliko energije ter veliko pogonske moči. V sekstilu s svojim dispozitorjem Marsom daje neomejeno število možnosti, ki so danes že načrtovane ali se pojavijo celo nepričakovano. Ker sta oba zelo aktivna, polna želje, volje, vsega, kar vidimo, zmoremo narediti vse brez strahu, ustavljanja ali misli, da se tako zlahka ne da. Moramo biti le odločni, da si to res želimo, potem pa za vse skupaj ni niti ene ovire. Še posebej, ker se bo Luna na poti srečala s Chironom. Tako da ni treba iskati krivca v sebi, zakaj se to ni izšlo tako, kot ste si želeli in zamislili. Morda vas bo le spomnilo, da je ostalo nekaj od prej, za kar je nastopil trenutek, da se zdaj uresničuje.

Merkur še vedno stoji na istem mestu, melje in opominja, kaj vse je pozabljeno, kaj je bilo tisto, kar je bilo prej zaradi neprevidnosti ali hitrosti preskočeno, in zdaj je čas, da to popravimo. Je na stopinji, ki pove, kam in zakaj so šle finančne in druge materialne dobrine, in zdaj je čas, da se jih spomnimo in počistimo v vseh odnosih, predvsem pa v poslovnih in partnerskih.

Astrološka karta. FOTO: S. N.

Še posebej, ker je Sonce v kvinkonksu s Saturnom iz znamenja Vodnarja. Kaj je tisto, kar povzroča napetosti, nesoglasja, nesporazume? Kaj je tisto, da nobena stran popuščati, da bi ustregla drugi? Sonce, ego, cilj, ne popušča, na drugi strani pa Saturn, ki pravi, ja, ne more biti tako, jaz sem si vse skupaj drugače predstavljal. Zdaj bi lahko popustil in sprejel moje odločitve in moje poglede. Tukaj nihče ne zmaga, le vztrajnost lahko doseže cilj, a če je pravilno usmerjena. V nasprotnem primeru takšna trma prehitro prinese zdravstvene težave obema stranema.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, poln energije, volje in moči. Spodbuda za sam začetek tedna, kjer daje veliko možnosti za realizacijo. Zvečer je v trigonu z istim Saturnom, zato se bo napeta situacija umirila in izboljšala. Želi, da se spoštujejo vsa pravila in vsi zakoni, in zakaj jih ne bi tudi mi.