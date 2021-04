Astrologinja Lenka: Danes je pomembno, kaj komu rečemo in kako

Nadaljujemo v opitem ozračju, ker Luna počasi zaključuje svoj krog, saj bo čez dva dni mlaj in se pridružuje Neptunu. In ona je v Ribah občutljiva, sočutna, nežna, in polna subtilnih vibracij. Skupaj z Neptunom tvori kombinacijo globine, razdalje, največje sproščenosti in moči, ki jo lahko začuti, da se prepusti, da izvleče nekaj bolj ustvarjalnega. Globine in spoznanja, ki jih lahko najde v sebi, so nekaj neprecenljivega, a zahtevajo tišino, mir in meditacijo. Tako nastanejo največji dosežki v glasbi, slikarstvu, plesu ...



Zlasti bo to izrazito med 16. in 18. uro, ko je čas za največja spoznanja, ki jih človek lahko odkrije v sebi. Toda tudi ta trenutek lahko prinese nekaj težav, povezanih z vodo, morjem, drogami ali zdravili. To še posebej okrepi kvadrat z Marsom iz znamenja Dvojčka, ki bo temu nasprotoval. Kvadrat ni najboljša možnost, sploh ker ga tu Neptun spodbuja k najslabšim stvarem, zato se v vsem pojavljajo laži, prevare in dvojnosti. Nejasna napihnjena vizija v vsem prinaša pretiravanje, predvsem pa zavajanje. Z njo so povezane številne poškodbe, zadrege in škoda.



Merkur prečka Kiron. Pri takšni poškodbi človek izreče najbolj strupene besede in s tem prizadene druge, morda pa sebe še najbolj. Zato je danes pomembno, kaj komu rečemo in kako. Ob podpori Urana gre naprej, da se počasi pozdravi, kajti beseda lahko včasih prizadene bolj kot klofuta.



Sonce in z njim svetloba, sijaj, toplota so na najvišji višini. Osvetljuje in nam daje vso svetlobo in zdravi vse, kar je mogoče pozdraviti, vse, ki so to pripravljeni videti, občutiti in sprejeti. To je stopnja (tisti, ki jo imajo v natalni karti, vedo, o čem govorim), ki ima največji ugled in avtoriteto ter omogoča največje karierne dosežke, uspeh, slavo in bogastvo. Luna se bo ponoči poskušala spraviti v sekstil s Plutonom, se znajti in se počasi pripraviti za konec svojega cikla.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: