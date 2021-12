Astrologinja Lenka: Danes je pomembno, da vztrajate, da ne obupate

Danes se je ob 08:42:51 dogajala mlada luna, ki je hkrati tudi Sončev mrk na 12. stopinji znamenja strelca. Kadarkoli so luči blizu severnega ali južnega vozlišča, nastane eklipsa – mrk. Vpliv vsakega mrka je približno pol leta, a najmočnejše spremembe, ki jih je mogoče občutiti zelo hitro, so nekje dva do tri tedne po tem dogodku.

Gre za popolni mrk, ki se letos zadnjič dogaja na osi dvojček - strelec. V zadnjih dvanajstih mesecih letošnjega leta je vse na 12 stopinjah v 12 hišah. Kakšni so konci, ki jih moramo zavestno narediti, sprejeti in spremeniti. Strelec kot eno najbolj pozitivnih znamenj daje vero, upanje, optimizem, da v prihodnosti vedno vidimo kaj boljšega. Iščimo svoj cilj, svoj namen, svoja pozitivna prepričanja. Najbolj bodo občutili vsi tisti, ki imajo planet na tej stopinji, hkrati pa so vključena vsa znamenja, ki imajo kaj na tej ravni, bodisi v pozitivnem ali negativnem kontekstu.

Poleg samega mrka je tu še Merkur, ki je bil tu ožgan, a tudi v izgnanstvu. Čeprav je na 15. kraljevi ravni, ima tu poseben pomen, saj nam odpira nov način verovanja, spreminja stare predsodke, stare vzorce. Hkrati bi morali marsikaj rešiti najprej v tišini, sami s seboj.

Ker mnoga prepričanja in spremembe ne bodo lahke, ker je sam mrk, kot tudi Merkur, planet komunikacije, razuma, govora, misli v inkonjunkciji z retrogradnim Uranom, to pa ni lahko in zahteva veliko harmonizacijo, veliko prilagajanje, še posebej ko gre na pogovore in dogovore. In nanašala se bo predvsem na nas same, ki jo moramo iskati in prilagajati v sebi.

Dispozitor mrka je Jupiter in se nahaja v vodnarju, kar nam pove o poteku današnjega mrka. Vodnar je tisti, ki je pripravljen prinesti vse novosti, vse spremembe na drugačen in bolj izviren način. Kakršne koli spremembe bodo sprejete brez odpora in strahu, bodo le hitreje odprle nove ideje, nove poti v prihodnosti. Toda isti Jupiter je v kvadratu z premočnim Marsom, ki prihaja iz znamenja Škorpijona, ki zlahka ne sprosti ničesar. Možne so različne težave, nesoglasja, soočenja, ki se lahko stopnjujejo z brutalnostjo, konfrontacijo, vmešavanjem močnejših sil in sil. Zato je treba tukaj bolj uporabiti modrost in diplomacijo samega Jupitra in se izogibati vsemu, kar povzroča napade, prepire, negativne izbruhe.

Venera, planet harmonije, odnosov, užitkov in lepote, je v znamenju kozoroga, a bo še dolgo ostala okoli Plutona. Kot da ji ne zadošča tisto veliko odrekanje, odvzem vseh lepot v življenju, zato se poglablja skozi obsedenost, ljubosumje, razhod, in to na zelo boleč način. In ali bo prišlo do razčiščevanja ali bo povzročilo le psihično in fizično mučenje in vrtenje v krogu? Zato se je treba tako spremeniti in se obrniti k iskanju in verovanju v nežnost, toplino, lepoto, dovoliti si, da nismo prikrajšani za nič, kar nas veseli in zadovoljuje.

Danes je sobota, Saturnov dan, in je v znamenju vodnarja, ki podpira sončni mrk. Zahteva delo na strukturah, vztrajnost, na svoj izviren način in ne obupati.