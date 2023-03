Astrologinja Lenka: Danes je polna Luna, izogibajte se mesu

Polna luna nastopi danes ob 13:39:37 na 16°40 Device.

Sama devica je znamenje, ki ga povezujemo s služenjem, s pomočjo drugim, predvsem pa s samo fiziologijo in zdravjem. Mesec tukaj je deloholik, hoče, da je vse čisto, vse na svojem mestu, vse v redu, a včasih pozabi, da je to njegova izbira in potem krivi druge ali celo sebe, kar mora narediti tudi sam. Luna je v opoziciji s svojim dispozitorjem Merkurjem, ki ne išče logike, ne išče racionalnega razmišljanja, ampak se prepušča občutkom. Kako to sestaviti, da ne pride do konflikta med samim egom in čustvi? Sonce je v znamenju rib, zato je najbolje, da se prepustite svoji intuiciji. Polna luna je podprta z Uranom iz znamenja Bika, da marsikaj naredi zdaj in takoj, brez čakanja, ker to ni njegova potreba.

Je pa polna Luna v zahtevnem aspektu z Marsom iz znamenja dvojčkov, torej v T-kvadratu. No, vseh 14 dni bo napeta energija in še več, zato potrebujete tišino in mir. Najbolje je vse to rešiti preko Merkurja, ki je dispozitor tako Lune kot Marsa, in to je velika tišina, poglobitev vase v meditaciji.

Manj kot uro po polni luni, ki je uvedla uverturo v vse to, Saturn po 29. letu uradno preide v znamenje rib ob 14.34.38 uri. V njih bo ostal do 25. maja 2025, medtem pa bo prešel v znamenje ovna in se med 2. septembrom 2025 in 13. februarjem spet vrnil v znamenje rib. 2026 pa dokončno preide v znamenje ovna. Tistega, ki simbolizira obliko, formo, strukturo, konkretno materialnost, nasprotno, Ribi sta domiselni, čustveni, sočutni in nepraktični. Kako zdaj vse skupaj združiti, da nam bo šlo bolje? Vsem stvarem se je treba približati skozi vizualizacijo, kreativnost, meditacijo, tišino. Odpiranje čustev, ne da bi jih potlačili. Mnogi se bodo v tem obdobju odločali za duhovne prakse. Za mnoge se bo odprl kanal za realizacijo genialnih del, glasbe, filma, fotografije. Mnogi bodo doživeli razpad svojih velikih iluzij, fantazij in nerealnih sanj brez kritja. Vse to je neresnično in nima oblike, ki bi jo sprejela.

Zato je najbolje, da se ti 2,5 leti vse stvari rešujejo z veliko tišino, globokimi uvidi, vero in vero v vse, kar počnemo. Da gre vse najprej skozi vizualizacijo, intuicijo in globoko povezanost s svojo resnico in svojo Dušo.

Danes je torek, Marsov dan in je v zahtevnem aspektu s polno luno. Posebej danes je potreben velik mir, ne spuščajte se v prepire, ne iščite pravice. Ko je lunacija, si mora telo od hrane odpočiti, zato je najbolje, da cel dan preživimo na vodi, kakšnem soku in čim manj mesa in mesnih izdelkov. Z uživanjem tega izdelka na nezavedni ravni krepimo to negativno energijo.