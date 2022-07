Astrologinja Lenka: Danes je petek, Venerin dan

Luna je sicer v znamenju Bika, vendar se zdi, da želi Duša še naprej biti pod pritiskom in pod raznimi stresnimi situacijami.

Kot da ji ni bilo dovolj, da jo je Mars razjezil, znesel vso svojo jezo nanjo, zdaj pa še Uran, da vse pokonča, da ustvari zelo nepričakovane in neprijetne psihične napetosti. Uran, ki je sedaj v znamenju Bika, se na vse možne načine trudi spremeniti planet Zemljo, povzročiti velike poplave, katastrofalne požare, ogromne suše, kot da hoče vse obrniti na glavo in spremeniti vse tokove, ki že obstajajo. Kakšen bo dan 11. avgusta, ko ga kvadrira Sonce, takrat pa je Luna polna, pa še v kvadratu z vozli??????

V trenutku, ko je Luna v sekstilu z Neptunom, ko išče svoj notranji mir, ko želi vse skupaj pogledati z druge strani, ob 22:06:48 preide Sonce v znamenje leva in ostane do avgusta. 23. Svoj na svojem. Tukaj je najmočnejša svetloba, najmočnejša toplota, najmočnejši sij, ki ga lahko da Sonce. To je zunanje Sonce, ki vsem daje nesebično in brezpogojno vitalnost, zdravje, ljubezen.

Astrološka karta za petek FOTO: S. N.

Sonce pa je tudi naša notranja luč, ki sije iz znotraj na vzven, ki jo dajemo drugim, jo ​​osvetljujemo in vsem nesebično nudimo toplino in nežnost. Sonce je tudi največja ustvarjalnost, ki nas spodbuja, da imamo vedno voljo in željo nekaj ustvarjati, se pripravljati na ustvarjanje. Tu so največje ljubezni in ustvarjanja od nastanka otrok in vse, kar nam življenje pomeni. Sposobnost velike organizacije, velike drznosti in največjega poguma. Ker je neustrašen. Njegova globoka odprtost, iskrenost, tista, ki prihaja iz najglobljega srca, vse okoli sebe obsije z največjo ljubeznijo.

Je pa tudi tisti, ki je na prestolu, ki vlada, ki ve, kaj hoče, ki daje vse samo na najlepši način, brez vsakršnega izsiljevanja, laži in prevare. Kupiš ga lahko z eno lepo besedo, eno lepo pohvalo, enim lepim aplavzom.

Lev je tudi tisti, ki poskrbi za največje uživanje s počitkom, s kakršno koli zabavo, ki človeka osrečuje.

Danes je petek, Venerin dan, in ona je obrnjena domu in družini v Raku, še vedno vsa nežna in čustvena. Nihče pa ne moti nežnosti, topline, ljubezni, objemov, stiskanja doma ali s svojimi najdražjimi.