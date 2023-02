Astrologinja Lenka: Danes je petek, Venerin dan

Medtem ko se Luna počasi premika skozi znamenje Tehtnice, vzpostavlja ravnovesje in harmonijo z vsem okoli sebe, a vedno znova naleti na nekaj, kar jo dodatno prizadene. Tu pogosto daje prednost drugim in skrbi, da koga ne užali. Če pa se je nihče ne bo dotaknil, bo sama čutila neko nezadovoljstvo in bolečino. Nekaj, česar sama pri sebi ni uspela spraviti v red.

Ta opozicija s Kironom jo vedno spominja, da bi se morda morala bolj obrniti k sebi, svoji Duši, vsemu, kar jo dela celo in srečno. V veliko oporo ji bo Mars iz znamenja dvojčkov, ki jo bo spodbujal, da se ne premisli, da ne obupa in naj nadaljuje svojo pot, povezano z vso ustvarjalnostjo, vso umetnostjo, vso lepoto, povezano z estetiko, z modo. To je velika energija, ki jo usmerjajo vsestranska dela.

Danes je čutiti veliko povezavo preko konjunkcije Merkurja in Plutona. Vsega ji ne bo težko odkriti in česarkoli najti, po drugi strani pa jo lahko iz nje izvabi osebo, ki je takšna, da komaj čaka, da nekomu vrne vse, kar je dolga leta hranila v sebi in zdaj je prišel pravi trenutek.

Ali jo bo ta jeza, zloba, ljubosumje, ki jih bo sprostila, osrečila in zadovoljila, ali pa bo le čakala, da se ji vrne. Najbolje je marsikaj početi v tišini sam s sabo, saj le tako lahko uskladimo to ogromno energijo.

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju rib, v njej najlepšem znamenju. Daje se brezpogojno, brez kakršnih koli manipulacij, brez kakršnih koli kalkulacij in pogojev. Ali se ji bo vse to na koncu povrnilo ali pa bo za mnoge ostala velika naivka. Kakor koli že, ona to ljubi in živi in ​​vse je najlepše, če prihaja iz dna njene Duše.