Astrologinja Lenka: Danes je nedelja, dan Sonca

Luna je v Strelcu, kar nam olajša celotno situacijo škorpijona, da malo vidimo, da je iz vsega tega izhod. A tudi ona, nekje med 11. in 13. uro, stopi v kvadrat z Neptunom in to so neke prazne želje, neke prazne sanje, ki jih je zelo težko uresničiti, a vlečejo človeka, da še vedno zmore vse. No, za nekatere lahko, vendar zahteva veliko povezanosti s samim seboj, povezavo z resnično željo iz dna Duše. Če vas za trenutek odvleče v posteljo ali pa le začutite neko zmedo v glavi, bo hitro minilo. Med 14. in 16. uro, ko je Luna v sekstilu z Jupitrom, potem je to izpolnitev vseh želja, saj na vaših ramenih stoji angel. Povprašajte ga in on bo tam, da načrtujete, se povežete z neko skupino, skupnostjo, kakšnim potovanjem ... Narediti nekaj pogumnega, za kar prej niste imeil poguma, ker je to nekaj povsem drugega od prejšnjih stvari, ker je popolnoma drugače ali pa samo noro in noro. Je pa tudi to trenutna potreba po notranjem občutku v nas.

Merkur se počasi približuje na 3. stopinji, ki je največja misel, največja beseda, ki jo je mogoče izgovoriti. Zato je še posebej pomembno, da pazite, komu in kaj govorite, na kakšen način to predstavljate, saj gre za atomsko bombo, ki eksplodira iz vaših ust. Premočne besede, pregloboke besede, izgovorjene v tem trenutku, se nikoli ne da popraviti. Zato je najbolje narediti eno poglobljeno ustvarjalno raziskavo, ki bi koristila mnogim drugim.

sss

Potrpežljivost, mir in tišina so zelo potrebni, saj jih dodatno krepi Mars in ni čakanja in odpuščanja. Mars je zraven, sam v svojem domu, ne popušča niti za milimeter, zato ga ne poskušajte usmerjati, saj vas bo posekal. še Sonce je prišlo do kraljeve stopinje, največje globine, globine jedra Zemlje, kjer ima največjo moč, moč zdravljenja, moč preobrazbe, regeneracije. Je stopinja enotnosti, stopinja, ko se vse razveljavi in ​​začne na novo.

Danes je nedelja, dan Sonca, in le sije iz največje globine, iz naše notranjosti iz naše 3. čakre. Pomagajmo čim več ljudem, da bi jih obsijal zlati sončni sijaj, saj ima le ono pravo svetlobo in življenje.