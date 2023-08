Astrologinja Lenka: Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju device

Luna je v znamenju kozoroga, ki vse svoje moči usmerja v to, da nekaj ustvarja in gradi. Ona ne mara samo sedeti tukaj, ker bi potem povzročala samo strah in depresijo z vprašanji, kako živeti naprej in ali bo in kako bo čez mesec ali leto. Popoldne bo v trigonu z Jupitrom iz znamenja Bika. Čemu torej usmeriti vso svojo energijo, če ne materialnemu in finančnemu položaju. Z vztrajnostjo in dobrim načrtovanjem se da veliko doseči. Jupiter jo podpira, da se lahko bolj svobodno in več ukvarja z marsičim, ne da bi ostal le pri tem, kar pozna.

Le v poznih večernih urah bo v trigonu z Merkurjem, ki je retrograden iz znamenja device in Uranom iz znamenja bika. Gre za zelo močan zemeljski načrt, v katerega se lahko bolj svobodno podate. In Merkur jo vodi k nečemu novemu. K tistemu, česar si morda iz kakšnih razlogov prej ni mogla lotiti - bodisi zaradi finančne situacije bodisi zaradi nepripravljenosti, da bi se tega projekta lotila.

Ob 14.20 bo Mars, planet akcije in energije, prešel iz delovne in natančne device v diplomatsko znamenje tehtnice. To ni najboljše mesto zanj in ne počuti se najbolje, ker je ta groba in surova energija, tukaj pa mora iti v neko lepoto in finost - biti potrpežljiv, ugajati, biti takten in biti diplomat v marsičem.

V tem znamenju bo ostal do 12. oktobra. Ampak, ali mu bo uspelo ves čas razveseljevati vse, ali bo njegova nepotrpežljivost botrovala številnim prepirom v vseh odnosih, tako poslovnih, še bolj pa v partnerskih. Še posebej, ker je njegova dispozitorka Venera retrogradna, zato bo veliko oziranja nazaj. Veliko bo razčiščevanja nečesa, kar se vleče že dolgo in je zdaj čas, da to razčistimo. Najslabše obdobje bo takrat, ko bo Venera v tretjem kvadratu z Uranom.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju device. Osredotočen je na delo, na nekaj obrti, a še vedno v opoziciji s Saturnom. Kakšen trmasti ego bo deloval, da ne bo popustil, in to zaradi velikih strahov, ki so se nabrali čez leta in bi se jih zdaj rad znebil. Nikar pa zaradi izgube svoje nemoči ne izražajte svoje jeze in razočaranja preko nadrejenih. Z očetom razčiščujte, kaj želite. Najlažje je od nekoga oditi, najtežje pa popraviti ta odnos.