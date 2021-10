Astrologinja Lenka: Danes je nedelja, dan Sonca, a blokira ga Pluton

Luna je v Ribah, globoko potopljena vase, v svojo podzavest, tukaj verjame vase in v svojo vero. Čeprav absorbira vse, kar ji pride, čeprav se na vse preveč odziva, je zdaj v svojem oceanu in se prepusti vsem svojim talentom. Zaspala je tako, v sekstili z Uranom, ki jo poskuša zbuditi, da bi ji prinesel kakšno hitro spremembo, nekaj drugačnega, bolj izvirnega, vendar jo bo komaj zbudil, ker je zastrupljen z Neptunom, ki se mu bo približala šele zvečer. To ji ustreza, ta mir, ta meditacija in to prepričanje, da je v njenem življenju še kaj drugega. Jupiter in Merkur se počasi vračata k sebi iz stanja stacionarnosti. In potem je njuna energija najmočnejša, energija, ki jo je treba uporabiti zdaj in takoj, ker je to največji fokus, ki pride iz njih.

Toda pečat dneva daje kvadrat med Soncem in Plutonom. Ta boj, ki se vodi v napetih in težkih razmerah, ni v enakosti moči, ampak tudi ne in v vzdržljivosti. Sonce je tukaj v svojem največjem padcu in se z vsemi močmi trudi razsvetliti in osvetliti številne stvari, ki mu jih nalaga Pluton. Sonce je največja svetloba, neposredna, odprta, Pluton pa največja tema, največja skrivnost, največja moč, največji in najtemnejši impulz v človeku. In vse to se dogaja na najbolj skrivnostni ravni, da bi dodatno zakrili tako potrebo kot voljo. Danes pa je ta kvadrat boja v nas samih, kar vodi do enega velikega čiščenja, preobrata, regeneracije v nas samih. Morda se lahko zdaj celo nekatere misli, ki nas pripeljejo v neke napačne tokove, v nekatere maščevalne ali negativne odločitve, dvignejo do neke velike in zdravilne moči. Ne glede na to, kako težek, nevaren in življenjsko ogrožajoč je ta boj, in zagotovo bo, je dispozitor Sonca Venera v Strelcu, in kaj je to razen angelske zaščite in le vere in pozitivizma, ki ga izvleče iz te situacije. Še posebej, ker sta Venera in stacionarni Merkur v natančnem sekstilu, kar daje moč in moč, da to razjasni zdaj in danes z enim globokim vpogledom v celotno situacijo in jo pripelje do nečesa najbolj pozitivnega.

Danes je nedelja, dan Sonca, blokira ga Pluton, blokira tisto, kar je v človeku najnižje, to pa je ljubosumje, posesivnost, oblast nad drugimi, prevzem položajev in moči nad drugimi na najbolj nesramen in zahrbten način. Tu niso izbrana nobena sredstva za dosego cilja in to nosi preveč karmičnih posledic. Zato moramo pomagati Soncu, naši volji, našemu gibalcu življenja, da se še bolj zavedamo in osvetlimo ravno ta negativna čustva in želje ter jih počasi spremenimo v eno zdravo moč, moč, ki nam lahko služi in vidi svetlobo v drugi. Če nam bo uspelo, se nam bodo nagrade vrnile z velikimi dosežki v poslu in financah