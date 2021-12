Astrologinja Lenka: Danes je nedelja, dan Sonca

Luna poskuša še naprej vzbujati umirjeno vzdušje, brez napetosti. Naredila bo trigon z retrogradno Venero, da ji malo potarna, da se žrtvuje za druge, streže, dela in pomaga. Ima občutek, da mora to narediti, to sprejeti in ugajati drugim bolj kot sebi. Ali je pri tem tudi srečna, vesela, zadovoljna? Le če ceni življenje izključno skozi denar in materialne stvari. In mnogi so s tem zelo zadovoljni in pozabijo, da obstaja še druga raven življenja in sreče. Uskladiti bodo morali čustva in užitek ter ju kompenzirali s tem, kar so dobili v materialnem smislu. Razum jim pravi, da če so potrpežljivi in imajo ambicije, ki so finančno podprte, lahko dosežejo, kar želijo. Tu je um osredotočen samo na status in kariero, kar je zanjo najdragocenejše. Poleg tega Neptun Merkurju s svojo vizijo in intuicijo omogoča, da vse to naredi nezmotljivo in uspešno. To so vizije, ki jih vidijo z velike razdalje, vendar še ni čas za realizacijo.

Okoli 17.30 bo Luna prešla v znamenje Tehtnice, ki je pristojna, da malo bolj pogleda, kaj se dogaja v partnerstvu. To je zanjo prioriteta.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je na 4. stopnji, ki od njega zahteva razmišljanje, posvečenje in globoko duševno ozaveščanje. In Sonce ni nič drugega kot naš jaz, ki pravi, da moramo z delom, vztrajnostjo in ambicioznostjo dokazati, da lahko vse v življenju dosežemo sami, ne da bi se zanašali na druge. Ali obstaja večja nagrada od te?