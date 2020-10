Astrologinja Lenka: Danes je največja moč našega nezavednega JAZ-a

Astrološka slika. FOTO: Lenka Stanič

Danes je Sonce na največjem padcu Lune in najvišji višini Plutona. To je mesto, kjer se najpogosteje srečamo z izgubo, največjo bolečino, maščevanjem, ljubosumjem, sovraštvom. Toda ali je to mesto, ki povzroča tako velike strahove, nas vrača k spominu in obnavlja velike travme, ki smo jih doživeli zaradi izgube nečesa ali nekoga pomembnega v našem življenju.Ohranjanje te bolečine vodi do tega, da jo vedno znova doživljamo, ko vedno znova pomislimo nanjo, in samodejno okrepi tisto bolečino, ki povzroča krče, pritiske in blokade v srčnem središču in ki nas ločuje in oddaljuje od nas samih. In kaj je tisto, kar lahko obdržimo VEČNO, ne pustimo, da se spremeni da odide? Z izgubo zaupanja, izoliranosti, bolečine, zavrnitve izgubimo svojo Dušo.In po drugi strani je to mesto naše največje moči, moči, da dosežemo uspeh, bogastvo. To je kraj, kjer lahko Pluton vse obrne, vse uniči ali dvigne. To je kraj, kjer lahko človek, ko se poglobi in se potopi vase, potegne največjo moč, največjo regeneracijo, največje zdravljenje in ozdravljenje. Zato je to mesto, kjer si lahko vsi najbolj pomagamo, da se povežemo sami s sabo, da odpustimo in oprostimo in da pokličemo vse, kar želimo, od financ do zdravljenja najtežjih bolezni. Najprej pa moramo verjeti vase, poiskati to luč v največji globini v sebi.Luna je vstopila v znamenje rib in prvi aspekte, ki ga naredi, je trigon z r. Merkurjem in Soncem, zato so vsi ti pogovori in resnice od včeraj, ki so že bili prineseni in razsvetljeni, zdaj le trenutek, da se prepustimo in jih uresničimo, sicer bomo doživeli obžalovanje in razočaranje.Luna bo naredila tudi sekstil z Uranom, in to na stopinji ki reče, zdaj smo pa dočakali ves ta dogovor, da se obrne z največjo nebeško resnico, zavrnejo vse te stare ideje in odpre pot novim in iznajdljivim možnostim.Prišel je čas za spremembe v nas samih, prisluhnimo telesu, to nas najbolje pozna in nas vodi v življenje.