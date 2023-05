Astrologinja Lenka: Danes je Merkurjev dan

Luna se počasi bliža koncu znamenja ovna. In preden bo zapustila to znamenje, bo tvorila kvadrat z Marsom. Znašla se bosta v medsebojni povezavi, kjer se lahko razumeta in si do neke mere pomagata. A vseeno se lahko zgodi, da bi človeka lahko to prizadelo, saj je energija tukaj na najnižji ravni. Tukaj ne izbira sredstev in načinov, da pride do svojega položaja, do svoje besede, ko preprosto mora biti po njenem. Gre običajno za tisti del, kjer moška stran eksplodira in se ne zmeni za posledice ali nesramnost, ki jih izreče. In sama Luna je v fazi upadanja in hitro poči ob vsaki malenkosti. Mlada Luna bo nastopila čez dva dneva in njen vpliv se čuti že nekaj dni prej.

Okoli 14.30 bo Luna prešla v znamenje Bika v svojem velikem dostojanstvu, kjer se bo ozračje umirilo in izboljšalo. Jupiter jo bo tam čakal in njun objem je nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi v tem trenutku. Kot takrat, ko čakaš na ljubljeno osebo in se ne moreš odtrgati od njene bližine, njenih objemov.

Srce in duša sta v tem pogledu dovolj velika, da sprejmeta vse okoli sebe, vsakemu ugajata, dajeta in pomagata. Prav tam je Pluton, ki bo kvadriral to lepo konjunkcijo, da ni vse v materialnih in finančnih situacijah, še najmanj pa takrat, ko človek to počne samo zase. Nekatere stvari morate spremeniti, jih opustiti in se ozreti okoli sebe in drugih ljudi.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je že naredil korak naprej. Šlo bo počasi, navsezadnje je to znamenje bika in ta ne bo hitel, bo pa dal velike možnosti in priložnosti marsikomu, da marsikaj popravi in ​​dokonča. Je v sekstilu s Saturnom in prav on daje največ stabilnosti. Za Bika je zelo pomembno, da se resno in natančno dogovorite, naredite načrt in ustvarite nekaj ne samo zase, ampak tudi za naslednje generacije. A naj prihaja od znotraj, iz tišine, miru in iz srca.