Astrologinja Lenka: Danes je Merkurjev dan. Odpirajo se vrata za marsikaj

Luna je še vedno v znamenju tehtnice, kjer vlada in kraljuje sama Venera, zelo žensko načelo v vseh nas. Dan se začne na padu stopnje Sonca, kjer človek iz nekega razloga za trenutek izgubi sebe, svoj ego, k temu pa bo še posebej pripomogel kvadrat z dispozitorko Venero. Tukaj ju vidimo kot vsako v svojem domu, skozi same recepcije, ker so zamenjali mesta.

Kakorkoli že, v kvadratu so. Kaj je tisti ženski princip, ki je tako nezadovoljen sam s seboj, kaj je tisto, kar razdraži in vodi v nesprejemanje ali nezadovoljstvo osebe same.

Nihče ni kriv za naše počutje, še posebej ne me žene, mame, babice, dekleta. Vse to je globoko v nas, kar nezadovoljstvo je zdaj poklicano ozdraviti in spremeniti ga. Nihče ni kriv, da se ne počutimo ljubljene, da nismo lepe, da nismo uspešne, da nismo sprejete, da nas ni. Vse je v nas, ko spoznamo tisti del, da se sprejmemo takšne, kot smo, da se bolj spoštujemo, da si privoščimo več užitka v vsem, od postavljanja prioritet do tega, kdo je tisti, ki ga najbolj cenimo in vrednotimo. In takrat vemo, da smo na pravi poti.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in dosegel je stopinjo, kjer se je 20. aprila obrnil nazaj. Izstopil je iz svoje sence in zdaj odpira vrata za marsikaj, kar je povezano z njegovimi simboli, od sklepanja in podpisovanja raznih pogodb, nakupov. V svojem zamahu je in gre proti Uranu, kamor je zavil pred samim srečanjem z njim. Kakšne spremembe se je domislil, da bodo korenito spremenile naše mišljenje, ko bo čez nekaj dni prišel z njim? Vse to se bo nanašalo na materialno in finančno področje. Povezano bo tudi s samim domom, družino ali celo kakšnimi novimi začetki, s prejšnjo ločitvijo. Njegova retrogradnost je dala še eno priložnost, drugo misel in zdaj so rezultati tu. Vsak bo zadovoljen s tistim, kar je zavestno izbral in se odločil.