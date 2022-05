Astrologinja Lenka: Kar načrtujete, ne bo šlo tako, kot bi si želeli

Luna je prešla iz Leva v Devico. Tam se posveča delu, skromnosti, službi in zdravstvu. Njena velika težava je, da ustvarja sumničavo in nezaupljivo vzdušje, saj za vse išče dokaze, kar lahko prime v roke, je resnično. Tukaj ima rada, da je vse natančno, da si vse ogleda in natančno preveri. A tu so tudi čustva, zato je dan zelo zmeden, nejasen, saj je njen dispozitor Merkur, ki miruje in se že podnevi obrača v retrogradno smer. Čustva in razum so torej v nesporazumu, nejasnosti, konfliktu. In vse, kar načrtujete in pripravljate v naslednjih dveh dneh, ne bo šlo tako, kot bi si želeli. Vse je zelo pozno, vse vodi v nesporazume, nekaj se govori, drugo čuti in to vodi v še večjo zmedo. Zdaj je najbolje, da ne hitite s kakršnimi koli načrti ali odločitvami, saj se bo vse preprosto ustavilo, vi pa boste le še dodatno živčni. Vse gre počasi in vse poteka drugače, kot si mislite. Potrebno je veliko potrpljenja, veliko notranjega miru in neobtoževanja drug drugega, kdo je kriv, ker ni krivca. Ta položaj je lahko dober le za tiste, ki imajo enak Merkur v natalni karti – zdaj se jim po dolgem času uresničujejo stvari iz preteklosti. Kot da se je šele uresničil trenutek, da se nekdo pojavi, da se celo realizirajo neke stvari o nakupovanju, ki se vlečejo že nekaj časa.

Ampak vsekakor, ko je Merkur retrograden, vsaj trikrat letno, ko ne moremo kar tako odložiti velikih stvari, ki jih moramo zdaj narediti, in ni treba skrbeti. Potrebna je le velika zbranost, velik mir, vse večkrat pregledati, se dogovoriti in podrobneje razdelati, da med vrsticami ne ostane nejasnosti. Le tako se lahko izognemo vsem nesporazumom, ki bi nastali, in da se ne bi venomer le izgovarjali na retrogradni Merkur.

Tako kot potrebujemo počitek in spanec po dolgem in napornem dnevu, tako občasno potrebujemo mir v mislih, da se ustavimo, počivamo, sicer bi nas vse informacije, ki nas bombardirajo z vseh strani, obnorele. In živčni sistem je najpomembnejši za zdravje in vitalnost ljudi.

Danes je torek, Marsov dan, in zelo globoko se je utopil v Ribah, v svojih čustvih, preobčutljivosti, empatiji, a tudi velikokrat žrtvovanju. To je energija, ki se ne obrne v zunanja dejanja, tukaj je vse povezano z občutki, empatijo ali preprosto prepuščanje vsega drugim in pasivnost v vsem. Ne dovolite, da vas premaga, bolje je, da si naberete moči in se odpravite vsaj na en sprehod v naravo in se sprostite.