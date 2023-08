Astrologinja Lenka: Danes je Marsov dan, on pa je v znamenju device

Luna je še vedno v znamenju leva in v balzamični fazi ter se počasi pripravlja na mlaj. Čeprav to znamenje daje prednost vsemu, kar je dragoceno, kar je pomembno, kar daje neko veliko potrebo po izstopanju in doseganju največjega in najprestižnejšega, je zdaj v tej fazi to stanje zmanjšano.

Popoldne bo naredila kvadrat z Jupitrom v znamenju Bika, kar bo povezalo potrebe Lune in Duše, da se ukvarjata z nekaterimi stvarmi, ki niso tako preproste ali majhne. To od drugih zahteva nekaj večjih pričakovanj.

Največja težava pa je, ko človek od sebe nekaj pričakuje, pa tega ne zmore uresničiti, ker razmišlja samo o tem in samo onem, na koncu pa ga pripelje le do še večjih pričakovanj, neizpolnjenih želja oz. velik dolgov. Še posebej ti dve znamenji zahtevata nekaj zmernosti v vsem, saj sta hedonista in z očmi uživata v vsem, kar je najvrednejše in ima najvišjo ceno.

Venera je še vedno retrogradna in v trigonu s Kironom v Ovnu. Katerih travm se je spomnila in jih priklicala iz neke daljne preteklosti? Kaj je tisto, kar nezavedno nosi v sebi, kar je povzročilo veliko potlačitev vseh tistih nezaceljenih ran, ki jih je globoko potlačila. Zdaj v znamenju leva, ko gre nazaj, bi bilo zaželeno, da bi se tega zavedala, sprejela karkoli že je, da bi izstopila iz tega začaranega kroga in šla naprej brez spomina na preteklost in ran. Zdaj je čas, da jih ozdravimo.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju device. Pospešuje vse v nas in vse okoli nas. To človeka prisili, da ne samo sedi, ampak da dela, ustvarja, da vse čim prej konča. Pa tudi narediti tako, kot je treba, natančno in do potankosti. Pospešuje tudi samo fiziologijo in lahko pri nekaterih ljudeh povzroči želodčne težave ali celo trebušne motnje. Vse to je ta Mars v Devici. Ne smete se ničesar bati, ampak sprejmite vse in to bo človeka osvobodilo kakršnih koli zdravstvenih težav.