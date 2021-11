Astrologinja Lenka: Danes je Lunin mrk - dal nam bo moč, da odpremo srce

Danes ob 09.57 je polna luna, torej hkrati Lunin mrk na 27. stopinji zemeljskega znamenja Bik. Kadarkoli so luči Sonca in Lune blizu severnega ali južnega vozlišča, imamo mrk. Gre za zelo intenziven in globok mrk. Nahaja se v bližini fiksne zvezde Algol in v ženskah spodbuja zatiranje jeze, besa, nezadovoljstva, maščevanja, ljubosumja, zavrnitve .... Zato je potrebno veliko miru, potrpežljivosti, sprejemanja in sočutja, za kar je potrebna velikoa, brezpogojna ljubezen.

Čeprav je Luna na vrhuncu v znamenju Bika, ki rad uživa v dobrem materialnem položaju, hrani, nepremičninah, zemljiščih, ji vse, kar jo obdaja, daje občutek zadovoljstva, a tudi varnosti. Aktivira pa se celoten OS Bik - Škorpijon, ki vlada vsemu, kjer je veliko denarja, sredstev, preživetja, preobrazbe, regeneracije, seksa, smrti in ponovnega rojstva, pa tudi zavrnitve vsega, kar je presežek.

Od nas ta mrk zahteva, da zavrnemo, zapustimo vse, kar nas zadržuje, kar nas upočasnjuje, zaradi česar smo nesrečni in nezadovoljni. Ker je dispozitor Lune Venera v Kozorogu na 12. stopnji, kamor jo vodi v svoje izgnanstvo, tja, kjer se ne počuti dobro, kjer lahko čuti le najšibkejše od tega, kar ima zdaj. Je pa tudi neke vrste preobrazba, da se naučimo živeti tudi takrat, ko za življenje ni nič osnovnega, o obilju pa lahko samo sanjamo. A Venera je tista, ki bo zdaj prevzela vse to breme, čeprav se je v Kozorogu naučila, da ji je vse lepo, da zlahka prenese vse težave, čeprav je nezadovoljna s poroko in samim življenjem, a je že poročena enkrat za vselej. Spoštuje tradicijo, spoštuje stare običaje, vse, kar je treba, kot da občutki niti niso pomembni. navzen kaže pridobljeni status, njena duša pa težko sprejema spremembe.

Toda Venera je v natančnem trigonu z Uranom iz Bika, in kaj je to kot strela, ki vse spremeni v sekundi. Zlepa ali zgrda bo prisiljena spremeniti sebe, spremeniti svoje vrednote, spremeniti svoj odnos do drugih, odnos do ljubezni. Potegnilo jo bo, da spremeni marsikaj, da spremeni svoje poglede na življenje in začne gledati z drugimi očmi. Da se ji nenadoma zgodi ljubezen, bodisi z osebo, ki jo pozna že dolgo, ali da obnovi kakšno staro ljubezen, vse to prinese tako naglo. In Mars, ki jo opazuje in podpira, jo pogoltne s spolnostjo in strastmi iz svojega znamenja, zato je med njima lepa prihodnost.

Ker gre Venera skozi svojega dispozitorja s Kironom v natančen sekstil, lahko celi globoko bolečino, nezadovoljstvo zaradi ene prevelike rane.

Vse te spremembe, ki se bodo zgodile, pa naj bo to v razhodu s partnerjem, izgubi službe, z neko novo nepričakovano ljubeznijo, premikanjem meja, vse se bo zgodilo v naslednjih šestih mesecih, a najmočnejše obdobje je zdaj do naslednjega mrka do 4. decembra.

Danes je petek, dan Venere, in ona je tako vpletena in vpletena v ta mrk – Lunin mrk, ki si zelo želi ljubezni, nežnosti, topline, objema. Okrepimo jo in dala nam bo ključ, da odpremo srca, za katera nam je res mar. Samo močna in iskrena ljubezen vse premakne in vse dvigne v najvišje višine.