Astrologinja Lenka: Danes je lunin dan

Še vedno smo pod vplivom včerajšnje polne lune, ki se je zgodila v znamenju leva. To ni bila navadna lunacija, saj je lev sam znamenje, ki želi o tem glasneje govoriti in pokazati. Še posebej, ker je vpleten tudi Uran, ki je večni zagovornik resnice in samo resnice. Odkriti moramo biti najprej s seboj, šele nato do drugih. Koliko mu je uspelo prebuditi in pretresti včerajšnja čustva, je odvisno od resnice, ki jo živi vsak posameznik. Njegovo fazo upadanja, ki se je že začela, bomo čutili naslednjih 14 dni.

In tako, ko si skuša opomoči od vsega, Mesec pristane v opoziciji s Saturnom. Kot da vse tisto od včeraj ni bilo dovolj, še Saturn v Vodnarju. In to je njegovo prvo srečanje s planetom po polnosti. Tudi tu gre za konflikt med spoštovanjem svoje osebnosti, svojega ega v znamenju leva in spoštovanjem določenih avtoritet in drugih ljudi. Kako težko je to razmerje, sploh ker sta oba planeta v fiksnih in trmastih znamenjih, zato nobeden ne popušča. Zelo enostavno je izgubiti samozavest, če človek nima lastne identitete, kar dodatno vodi do napetosti v sami Duši.

FOTO: Lenka Stanić

In po drugi strani ne moremo naprej brez Saturna, brez časa, reda, rutine, reda in dela. In treba je sprejeti vso to odgovornost, samoodgovornost, da lahko nadgradimo in se osvobodimo vseh teh starih vzorcev in gremo naprej. Kajti vodnar zahteva, da imate odnos z drugimi, da njihovo osebnost sprejmete za svojo.

Merkur v kozorogu je danes že tretjič v svoji senci v lepem aspektu z Neptunom v ribah. Omogoča nam, da se povežemo s svojo globoko intuicijo, s svojim globokim prepričanjem, da je vse to mogoče zlahka doseči. Tukaj ni potrebna nobena mentalna reakcija, saj lahko prinese napačno odločitev.

Danes je ponedeljek, lunin dan, ki je v znamenju leva. In znamenje leva, kot peta hiša, je tisto, ki drugim daje največ, najbolj iskreno, srčno in nesebično ljubezen. Poskušajmo torej živeti iz tega dela sebe.