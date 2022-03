Astrologinja Lenka: Danes je Jupitrov dan

Luna je v Devici, osredotočena na svoje malenkosti, na svojo natančnost, zato včasih niti ne vidi, kaj se dogaja okoli nje. A iz vsakodnevnega ritma jo vrže Uran, da bi ji pokazal, da je življenje lahko malo bolj razburljivo, malo bolj raznoliko in bolj živo. Ponuja ji nenadne spremembe, nepričakovane situacije, ki ji lahko polepšajo dan. To je lepa priložnost za številne spremembe, bodisi na delovnem mestu ali samega delovnega mesta, dober dogovor s sodelavci v službi, morebiti vzajemno sprejemanje in skladnost za številne nove projekte.

In Luna tako iz Device nadaljuje svojo pot in se počasi pripravlja na polno Luno, pričaka pa jo Jupiter. Lahko jo osnaži, ji da vizijo, veliko podporo, da se bo lahko še bolj sprostila, prepustila, zaupala sebi in drugim, da bo zmogla marsikaj. Luna je tu zelo previdna in skeptična, zato si zagotovo ne bo dovolila preseči nekaterih meja, ki bi jo pripeljale do velikih pretiravanj. Tukaj je skromna in sluti, kako daleč sme.

FOTO: Lenka Stanić

A vseeno je najlepši aspekt med Merkurjem iz znamenja uspavanih Rib in Uranom iz znamenja Bika. Čeprav je to pasivna energija, kjer ni veliko naglice, je Uran tisti, ki ničesar ne počne počasi. Tukaj so prevelike, pregloboke ideje, vizije, misli, ki se lahko pojavijo samo skozi sanje ali z meditacijo ali s povezavo s samim seboj, telesom. To je še vedno veliko prebujanje za uspavano energijo Ribe. Lahko se sprejme zelo pomembna odločitev, dogovor, ki pa ni nujno, da se uresniči takoj, vendar načrt obstaja. Ne gre samo za malenkosti, ampak za večje stvari, kjer je potrebnega več poguma, za vse to še večja intuicija in še večji talenti. Lep dogovor s prijatelji, z otroki, nekom, ki ga zelo cenite, ki je iznajdljiv v svojih delih, idejah. Povežite se z vsemi, predvsem pa s samim seboj.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v Ribah, v svojih največjih globinah, idejah, vizijah, v svoji najgloblji veri, prvinski veri in samozavesti. Tisti angel, ki je vedno prisoten okoli nas. Včasih se obrnite nanj, ga prosite za marsikaj pa tudi zahvalite se mu. Sam se ne bo vmešal, da bi vam pomagal, vse dokler ga ne boste prosili. To je tako majhna gesta, a velika sreča.