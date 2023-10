Astrologinja Lenka: Danes je Jupitrov dan, ki je v znamenju Bika

Luna je v Dvojčkih v zadnji pentadi, vendar v trigonu z Marsom v Tehtnici in sekstilu z Venero v Levu. S tem se bo začel energičen in dinamičen dan. Takrat običajno rečemo, da se po jutru dan pozna. Marsikaj se bo dalo z lahkoto začeti in še lažje bo dokončati.

Luna je hkrati tudi v kvadratu z Rx Neptunom, kar pa jo malo mede in ji prinaša nejasnosti. Človeka lahko močno pretrese in zamaje njegove občutke.

Ker je Merkur dispozitor Lune in po dolgem času zapustil znamenje Device in prestopil v znamenje Tehtnice, je zdaj precej neodločen. V znamenju tehtnice je njegova prioriteta ustvarjanje ravnovesja in harmonije v vseh odnosih, pa naj bodo partnerski ali poslovni. Saj veste, lepa beseda praviloma odpre vsakršna vrata. Ne mara pa žaljivk. V njegovi družbi želi, da se vsi počutijo udobno in prijetno.

Okrog 15. ure bo Luna prešla v znamenje raka v svojem domu, kjer se bo lahko ukvarjala s svojimi čustvi, bližnjimi ali imela več časa v svojem domačem vzdušju. Sicer bodo prisotna neravnovesja z družinskimi člani in sosedi, a k sreči bo tukaj Rx Saturn iz znamenja rib, ki bo vedno na pravem mestu, da človeku samemu ponudi stabilnost in oporo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on je v znamenju Bika. Načrtuje in dela načrte, kako obnoviti nekatere vrednote, ki so se v tem kaosu izgubile, kako obnoviti tisto, kar je bolj cenjeno in spoštovano. Sam je malo bolj obremenjen s finančnimi in materialnimi stvarmi, kako vse to izpeljati do konca.

Dispozitorka Venera bo po večmesečnem bivanju v znamenju leva prešla v zaton in ga popeljala v izgnanstvo. Šele takrat lahko pričakujemo več preizkušenj in manj upoštevanja vrednot. Šele takrat bomo začutili, v kakšne krizne situacije vse lahko zaidemo.