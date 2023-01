Astrologinja Lenka: Danes je Jupitrov dan. Kaj to pomeni?

Luna je še vedno v znamenju strelca in skuša ustvariti boljše in bolj optimistično vzdušje, da marsikaj naredimo lažje in preprosteje. To podporo Lune v Strelcu smo včeraj res potrebovali, še posebej, ko je Sonce prešlo skozi Plutonov tunel, kar ni ne preprosta ne lahka pozicija. A ta predor je osvetljen, marsikateri dogodek je bil posvečen in Soncu je zdaj veliko lažje, ko bo jutri prestopilo v znamenje Vodnarja, znamenje, ki potrebuje veliko svobode in še več novih kreativnih idej.

Luna bo že od jutra tvorila kvadrat z Neptunom in čustva jo bodo malo ponesla, nekje se bo izgubila, nekje bo izginil tisti občutek izgubljenosti, ohlapnosti, občutljivosti ali velike empatije do drugih. A Saturn je vedno tu, če ne drugega, da jo malo potegne nazaj, ji naloži razne naloge in obveznosti, ki jo čakajo čez dan in tako se čustva hitro vrnejo v prvotno stanje. In tako naprej čez dan, dokler zvečer ne preide v znamenje kozoroga, v svojo balzamično fazo, ko se pripravlja na novo mlado Luno, na mlaj.

FOTO: Lenka Stanić

Merkur je trenutno v stacionarni fazi neposrednega gibanja, ko je njegov fokus najmočnejši za razreševanje marsičesa. Vse, kar je bilo nejasno, skrito, težko razumljivo, je zdaj čas, da se vse razreši in razjasni na najboljši možen način. A tudi danes je pri Marsu tista previdnost, da se ne sme hiteti, tudi z besedami, ampak vse početi počasi, upoštevajo medsebojne situacije, sicer vsak dela, kar misli, ne da bi poslušal drugega.

Danes je Sonce zadnji dan v znamenju kozoroga in to na zadnji, 29. stopinji. Kaj vse bo še osvetlil in odkril v tem hladnem, ambicioznem in trmastem znamenju, preden ga dokončno zapusti?

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v ovnu in nas uči, kako in kaj moramo na sebi odkriti in popraviti. Kaj je tisto, kar moramo sami razviti, prinesti, popraviti in narediti, ne da bi od koga pričakovali karkoli. Kajti le tako se bomo počutili močne in srečne, njegov namen pa je ravno odpiranje poti do sreče in veselja.