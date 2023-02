Astrologinja Lenka: Danes je Jupitrov dan. Kaj prinaša?

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Ovna in ustvarja ognjevito in čudovito vzdušje za vse, kar želi doseči prav zdaj. Njegov čas tukaj je prekratek, da bi naredil vse, kar in kolikor hoče.

Njegov sekstil z Marsom iz znamenja dvojčkov daje navdih za delovno akcijo, da nekaj narediš, narediš, začneš, tudi da sprejmeš kakšno zelo hitro odločitev. Ker to je trenutek, ko se človek sam odloči zdaj in takoj. To je tudi vidik gradnika v vsem, kjer je potreben pogum, pa tudi pripravljenost prevzeti določena fizično težka dela ali tista, kjer je potreben večji pogum in drznost. Mars lahko sproži več kot eno stvar hkrati, saj je spretnost njegovih rok tukaj velika in hitra.

FOTO: Lenka Stanić

Luna bo delala lep aspekt z Merkurjem iz znamenja Vodnarja, zato jim ne bo manjkalo ognjevitih idej, bolj izvirnih, drugačnih in pogumnih. Vse se da narediti, tudi pogovor in začetek marsičesa, saj je tukaj velika hitrost in še večja izvirnost. Vse te hitre, enakopravne odločitve na kateremkoli področju življenja danes ustrezajo duši. Lahko je to vpis v dodatno izobraževanje, odločitev, da greste kam nepričakovano, prijeten dan z najdražjimi, kjer nihče ne moti vaše izvirnosti in drugačnega načina razmišljanja. Ta kombinacija raznolikosti naredi dan bolj razburljiv in lep.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v znamenju Ovna. Podpira Venero in Luno pri njunih lepih in hitrih odločitvah, pri njunih nekoliko "moških" opravilih za to, kar predstavljata v življenju.

V sebi ima Sonce, kar ga dodatno dela velikega, odprtega, kreativnega in pogumnega za vse, kar moramo narediti, a najprej zase, šele nato za druge. Kajti znamenje Oven je tisto, ki vso energijo usmerja vase in jo od tam posreduje drugim. Jupiter je pogum, vera in opora za kar koli se odločimo, saj je tam, da nas varuje in nam daje upanje, da je vse dobro in da je vse mogoče.