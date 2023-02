Astrologinja Lenka: Danes je Jupitrov dan

Luna se že od jutra trudi, da bi prestopila v znamenje kozoroga. Razmišlja, kako in s čim napolniti energijo z delom in še enkrat z delom. Ima potrebo narediti nekaj več, nekaj doseči ali se izkazati.

Še vedno je v zraku mogoče čutiti čudovita konjunkcijo Venere in Neptuna, ki je ves začaran s svojo nevidno in opojno močjo. Nekateri so nad njo očarani in srečni, drugi bodo čez čas občutil, katere napačne odločitve so sprejeli, ko so jih na slepo sprejemali. A tudi to je življenja, za nekatere grenko, za druge največja popolnost in ideali.

Danes je najpomembnejši aspekt med Soncem in Saturnom, ki sta v znamenju Vodnarja. Saturn je tisti, za katerega velja, da gosti že tako ne preveč zaželenega gosta, ki marsičesa ne mara. In prav ta vidik mnogim v družbi in doma z očetom ustvarja največje težave. Gre za nekoliko težjo energijo, ki še težje sprejema tuje odločitve in podrejenost. To so ljudje, ki za vsako ceno želijo, da je po njihovem, da naredijo tako, kot so si zamislili in da ne odstopijo niti za milimeter od tega, kar so si zamislili.

In to je mogoče občutiti tudi na zdravju. Pojavijo se bolečine v hrbtenici in išias. Da bi to energijo uporabili na najboljši način, morate obrniti svojo zavest in pogledati, kako se počuti drugi oseba, pri tem pa ne omejujte nikogar in ne preprečujete drugačnih idej.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in vedno je tu, da nas podpira, ko je najtežje, da nam da vero, da zdržimo ne glede na to, kako težko je, in nam pokaže, da je jutri bolje. In vera in upanje vedno spodbujata človeka k nečemu boljšemu in nečemu več.