Astrologinja Lenka: Danes je idealen dan za načrtovanje potovanj in druženje

Luna v Ovnu je v sekstilu s Saturnom,kjer je bil dosežen dogovor, kako zapolniti dan. Do popoldneva se ji bo uspelo umiriti, vsi nasveti pa bodo zelo dobrodošli, saj bo Luna v kvadratu s Plutonom in to niso najboljše situacije. Kakorkoli smo pripravljeni in mislimo, da zmoremo, obstaja nek notranji strah, omejitev. Sprašujemo se, ali res zmoremo, nam bo uspelo ali smo si naložili preveč bremen? Ampak le naprej, verjemite vase in vse bo šlo veliko lažje.

Okrog 14. ure Luna preide v znamenje Bika, kjer ima prostor za sprostitev, mir in uživanje. A Uran je tukaj, zato bo skušal ta mir zmotiti, jo v nekaterih stvareh pospešiti, kar ji ne bo po godu. Vedno se najde kdo, ki ga tako sproščeno vzdušje moti in išče razloge za spremembo.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Najpomembnejše je, da je danes Venera prešla v znamenje Dvojčkov in bo v njem ostala do 18. julija. Kot da smo komaj čakali, da nam bo dala več vznemirjenja, veselja, druženja. Tu ji je udobno, rada vidi, sliši, vse izve, a je kot metulj, ne more se ustaliti na enem mestu. Rada se zabava, pleše, smeji, obožuje družbo, v eni družbi je eno uro, v drugi uro, od prijatelja do prijatelja. Tako nonšalantno brez velike čustvene globine, nedolžnosti ... Izpostavi vse, kar ji misli o sebi in drugih. Pri hrani in oblačilih ni komplicirana, rada se druži z mladimi in starimi. Čas rada namenja učenju, branju, hkrati pa se ukvarja z veliko različnimi ročnimi izdelki, saj je v vsem dobra, dela vse, kar vidijo njene oči. Ampak, ali bo končala vse, kar je začela, hm, hitro se naveliča, hitro ji volja mine in tako gre v druge radovednosti.

In tu so zanke, tukaj so trači, tukaj je menjava prijateljev, ona pa uboga in ne ve za kaj gre, saj ji je pomembno le, da smo vsi navdušeni in veseli. A njena nonšalantnost, razdraženost, vedrina pri drugih povzročajo, da jo imajo vsi radi, a jo imajo radi tudi zato, ker je taka, saj tako pozabljajo na svojo vsakodnevno rutino in obveznosti.

Danes je četrtek, dan Jupitra, on pa je v znamenju ovna, podpira Merkurja in Venero. Daje nam ideje, načrte za potovanja, učenje, druženje, nakupovanje. Prinaša pozitivne misli in pozitiven pogled v prihodnost, zato ima izhod iz vsake težke situacije.