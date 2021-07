Astrologinja Lenka: Danes je drugačen dan

FOTO: Ss

Luna počasi počiva po vsem, kar je morala duša prestati, prenašati in se spoprijeti z vsem, kar je imela. Ves ta stres, šok, blokade, žalitve in ponižanja je morala preživeti. Danes je drugačen dan, veliko bolj sproščen in veliko bolj umirjen. Luna nadaljuje pot skozi znamenje Bika, ima veliko zaščito, ker je na višini, sam Bik pa daje notranjo moč, da je po potrebi nekoliko »debelokožec«.Od 13.00 do 15.00 je Luna v čudovitem pogledu z Neptunom. Če čutite potrebo po počitku, spanju, meditaciji, je to odličen položaj. Z njim ste nekoliko bolj empatični do drugih, imate željo pomagati, se prepustiti glasbi, uživati. Poskusite uresničiti nekatere svoje želje z vizualizacijo, vendar naj bo srčna in iskrena od duše.Že po 17.00 in do 19.00 Luna naredi trigon s Plutonom iz znamenja Kozoroga. Da bi vam Pluton v čem lahko »pomagal«, morate biti pripravljeni narediti nekaj glede sebe, zavrniti nekatere spremembe iz preteklosti, pregnati veliko negativnih misli, besed, občutkov iz svojega onesnaženega telesa. Vse želi očistiti, je največji ekolog tako na zemlji kot v človeku. Treba mu je slediti in verjeti ne glede na to, da so njegove regeneracije včasih zelo boleče in težke, vendar je na koncu prava.V Luninem znaku Raka Sonce, naša zavest, naša volja, središče, okoli katerega se vse vrti, a ono zdaj okoli doma, družine, čustev. In ravno danes dela natančen sekstil z Uranom iz Bika. Človek zelo potrebuje svobodo, neskončnost, kakršno koli neodvisnost in ne tolažbe. Ker tega vidika ne dopuščajo, bi to poslabšalo ne samo posel, temveč tudi partnerstvo. Ta položaj je najbolje uporabiti za samostojno podjetje, ko odprete podjetje, kjer ste popolnoma sami, ker težko prenašate mučenje koga, oseba pa ima neomejene talente, da v svojem poslu doseže vse. Vse to kaže na povsem nove začetke, nove stvari, človek mora le imeti vero vase in malo več poguma, na koncu pa bo z vsem, kar je dosegel, zelo zadovoljen.Ponedeljek, Lunin dan, znamenje, ki ponuja stik z naravo, sprehode, uživanje v vseh kulinaričnih stvaritvah, je namenjen drugim, vi pa gledate in uživate, kako srečni so.