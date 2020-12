Astrologinja Lenka: Danes je dan za zbliževanje

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Od nekega sproščenega včerajšnjega dne smo vstopili v energijo, ki zahteva, da smo bolj aktivni in komunikativni. Danes je dan za zbliževanje z besedami, zgodbami, dogovori, idej za povezovanje nam preprosto ne bo manjkalo. To je dan za nakupovanje, nakupovanje ali zgolj izgovor za srečanje, pitje kave in klepet, kar tako, samo za pogovor. Da se družimo, da smo srečni in veseli. In o čem smo se pogovarjali, ni pomembno, kajti dvojčki, čeprav zelo inteligentni in pametni, znajo biti zelo površni, zato ni vseeno, kakšna je bila tema, ker ga ta radovednost ne moti, a zato se zdi, da drugi živijo v nočni mori. Vse je super, mogoče je bolje, da se družimo s knjigo, napišemo lepo sporočilo, le ne kritiziramo in ne ogovarjamo, saj se včasih zanesemo in pretiravamo.Luna je naredila trigon s Saturnom iz Vodnarja in nam dala določeno stabilnost v sebi, nekaj opore, da smo lahko počasi in brez strahu stvari spreminjali na bolje in z novimi idejami.Ali je v trigonu z Jupitrom iz istega znamenja lahko kaj lepšega, da je naša uša odprta, da lahko sprejme in pomaga vsem, verjame v vsakogar, verjame le v dobroto drugih ljudi, verjame, kar ima v sebi? Odprimo se še bolj za nove ideje, za nova prizadevanja za nova prijateljstva, ali ni torej Vodnar ravno internet, ki nas povezuje na drugi strani našega planeta, je torej kaj lepšega in boljšega, ko smo si blizu? . Sonce iz znamenja Kozoroga naredi trigon z Uranom iz Bika, fenomenalen položaj za najpogumnejše za skok In pravijo, da lahko storim karkoli, zamenjam službo, začnem nekaj sam, uspem začeti nekaj drugačnega, nenavadnega, a ne v tveganih stvareh biti v fazi, ali mi bo uspelo ali ne? Če verjamete vase, vam bo zagotovo uspelo.Začnite nekaj In v družbi pravega prijatelja zgradite nekaj novega ali zaključite, kar ste začeli.Naj bo to dan za lepe besede in še boljše internetno druženje.