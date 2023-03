Astrologinja Lenka: Danes je dan za veliko previdnosti

Luna je v znamenju strelca, kjer je vse mogoče, vse gre v pozitivno smer. Trenutno je na nebu najlepši aspekt med Luno in Jupitrom. Vse poteka v znamenju sreče, zadovoljstva, dobrih želja. Dušo lahko zdaj osrečite z načrtovanjem izobraževanja v tujini, nakupom večje nepremičnine. Ni nujno, da je vse veliko in glamurozno, tudi manjše stvari pridejo v tem primeru v poštev.

A tu je tudi Mars v znamenju dvojčkov, ki je vstopil s polno paro in pravo energijo. Toda Neptun ga spomni na nekaj obljubljenih stvari, ki jih mora izpolniti. Koliko je to v tem trenutku prav, bo pokazal čas. Ker kvadrat med tema planetoma vodi v napačno usmeritev energije, včasih lažne obljube. Da bi dosegli previsoke cilje, si nekateri pomagajo s prepovedanimi substancami. A to človeka dodatno utrudi, mu jemlje energijo, izgubi svojo vitalnost, orientacijo, na koncu pa za nesrečo krivi druge. Čuti, da mu je nekdo ali nekaj čustveno in fizično izčrpal energijo in takrat začne verjeti v neke nerealne stvari.

Danes je torek, Marsov dan, in zavestno stopa naprej, niti ne sluteč, da je tam Neptun, tisti nevidni megleni val, ki ga bo pritegnil z različnimi zapeljivimi vonjavami. Če se jim z malo lastnega truda upre, se bo izvlekel iz vsega, če se bo prepustil tej močni in obetavni energiji, ne bo prišel nikamor.

Velika previdnost je potrebna pri vsem, od dela, pitja do novih ljubezenskih razmerij, kajti bolj ko boste očarani, bolj boste razočarani. Tisti občutek, da ga nekdo zavaja, laže, krade, namešča, je pravzaprav njegova notranja projekcija, ki jo nosi v sebi in je ni spoznal in spremenil. Soočite se s tem, karkoli že je, in vedite, da ta nemoč prihaja od vas, ne od drugih.

Le počakaj na danes, jutri je čisto nov dan, Mars izhaja iz te svoje nore sence.